「小清新」文姿云贏了！合約糾紛告上法院 經紀公司要賠錢

空手道「小清新」文姿云在東京奧運獲得銅牌佳績，受到國人讚賞，她指控經紀公司「弘特舞蹈」解約後仍使用她的照片用於產品代言，提告要求排除侵害人格權，並求償60萬元代言費；弘特也提反訴，要求文姿云給付私接廠商活動的費用逾200萬元。台北地方法院今判文姿云勝訴，確認雙方委任關係不存在，弘特舞蹈應給付文35萬餘元，負責人張詩宏應將臉書簡介上「空手道文姿云經紀人」言論刪除。可上訴。

文姿云委任律師戴家旭先前開庭指出，文姿云是國家培育的運動選手，本應專注於訓練，但和原先經紀公司理念、相處間有許多摩擦，且文姿云和弘特簽的是委任契約，依法任何一方可以隨意終止。

文是依民法規定終止契約，過程中沒有瑕疵，但對方收到律師函不但不同意終止契約，更發函騷擾廠商，因此提訴訟要求終止契約，並要求弘特撤除臉書上「空手道文姿云經紀人」一詞，另支付代言費用60萬元。

弘特舞蹈負責人張詩宏開庭前曾受訪表示，文姿云獲亞運金牌後，見羽球國手戴資穎有麥當勞贊助，傳訊息希望公司有類似操作，事後還要求回台灣想住五星級飯店，公司也找永齡基金會、鴻海創辦人郭台銘贊助幫忙，公司盡力將她向上推，卻突然間被她「踢掉」，十分錯愕。