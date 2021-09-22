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性侵犯假釋半年就酒駕 怕服殘刑打溫情牌...法官不買帳

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園洪姓男子因性侵少女被判10年入獄，去年假釋才半年又酒駕被判刑6月，他擔心假釋遭撤得回籠服殘刑，上訴稱父親氣喘虛弱、靠他獨撐家計，請求法院依情堪憫恕予以減刑；法院認為，量刑也不應考慮他假釋是否遭撤，且和一般奉公守法民眾相比，洪並無顯可憫恕，駁回上訴，全案確定。

檢警調查，洪男（31歲） 去年9月17日在家喝保力達後騎車出門，經平鎮中豐路被攔查測得呼氣值每公升0.32毫克。桃園地院一審簡易庭以他有4次酒駕前科，這次第5度再犯罔顧公眾安全，依公共危險罪判他6月，得易科罰金。

洪上訴二審合議庭，主張是等酒意稍退才上路，非執意要酒駕，且他去年1月16日假釋出獄，半年多平靜無事、努力幫忙家計，父親近60歲有氣喘身體虛弱，姊姊已出嫁，家中開銷貸款靠他1人支撐，憂心假釋若被撤銷爸爸無人照顧，請求院方依刑法59條情堪憫恕幫他減刑。

合議庭查，洪有4次酒駕前科又僥倖再犯，一審判他6月並無違反公平、比例原則，也無縱認科以最低刑度仍猶嫌過重之情輕法重情形，不適用刑法59條；且洪假釋期間至2023年2月26日才期滿，他出獄後不知珍惜，在假釋期間酒駕實不足取。

合議庭也指出，未來洪假釋是否遭撤銷，應由執行檢察官、受理聲請法院決定，與本案是否再減刑無涉，而且若行為人有遭撤銷假釋的風險，即須予以輕判，那一般人、有前科但執行完畢者犯相同罪卻不需審酌，豈不是讓假釋內再犯者，反獲有較輕刑罰評價，這樣顯然失衡、有違公平。

至於洪自稱父親氣喘，家中開銷靠1人支撐等，合議庭認為，相較於社會上許多辛苦工作、兢兢業業，操持家計且奉公守法的一般民眾，洪的情況「並無特別顯可憫恕」情形，對於洪上訴請求以刑法59條減刑，實難苟同，予以駁回。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園地院。記者曾健祐／攝影
桃園地院。記者曾健祐／攝影

假釋 酒駕

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