門市女店員勾結醫美前同事 賣贗品「流浪包」被識破

台中市茱麗葉精品有限公司門市陳姓女店員，無鑑定二手皮包真偽、決定是否接受他人寄賣二手皮包或向客戶報價的權限，與先前於醫美診所任職的同事賴女，由賴女在臉書刊登販售香奈兒二手「流浪包」貼文，致鍾女以為賴女所賣的「流浪包」，業經茱麗葉公司查驗為真品，好在鍾女購買前經友人查驗雷射標籤，發現是贗品未購買，經茱麗葉公司提告，台中地院依背信罪將陳女判刑2月；另依詐欺未遂罪將賴女判刑6月。

判決書指出，陳女（26歲）自2018年6月至2019年2月下旬，在台中市西區五權西路茱麗葉精品有限公司擔任門市人員，並與茱麗葉公司約定她無鑑定二手皮包真偽、決定是否接受他人寄賣二手皮包或向客戶報價的權限；賴女（37歲）為陳女先前於醫美診所任職的同事，且曾向茱麗葉公司購買皮包，為茱麗葉公司的舊客戶。

賴女知悉茱麗葉公司在接受他人寄賣二手皮包前，會先查證商品真偽及來源，於業界有一定的知名度及公信力，為以高價出售來源不明贗品，於2019年2月13日前，透過網際網路臉書暱稱「Wu Chanel」，在臉書社團上刊登販售香奈兒商標二手「流浪包」1只的貼文。

不久後，鍾女上網瀏覽到貼文，遂向賴女表示有意購買，賴女向鍾女佯稱「流浪包」目前正置放在茱麗葉公司門市內寄賣中，可將該「流浪包」出售給鍾女，致鍾女誤信為真，於2月13日下午，前往茱麗葉公司之門市詢問。

當時在茱麗葉公司擔任門市人員的陳女，明知賴女所欲販售「流浪包」是來源不明贗品，且賴女根本未將「流浪包」委請茱麗葉公司置於門市內寄賣。陳女依據日前與賴女所謀議內容，先在門市內向鍾女訛稱寄賣的「流浪包」因另有買家出現，所以經賴女先行取走，請鍾女在茱麗葉公司旁之某咖啡廳內等候賴女到場。

隨後，賴女與鍾女在門市外的咖啡廳見面後，偕同進入茱麗葉公司門市內，並將賴女所欲販賣的「流浪包」交給陳女，陳女依據她與賴女事前謀議，以該「流浪包」真品二手價格向鍾女報價新台幣8萬5000元至9萬元。

但機警的鍾女在察看「流浪包」時，已先乘機將「流浪包」上的雷射標籤拍照傳送給徐姓友人，經徐查驗後，知悉賴女所欲出售的「流浪包」是贗品，鍾女當場拒絕交易，隨即離去而未遭其等詐欺得逞。

經鍾女以臉書在網路上痛斥茱麗葉公司涉嫌在門市內販售贗品，茱麗葉公司發覺有異，經內部調查後，發現是陳女與賴女利用茱麗葉公司名義訛詐鍾女，且茱麗葉公司商譽亦因此事件在網路上大肆流傳而受有損害，遂委請律師提告。