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工程師墜橋死亡 法院判國賠2124萬元 基市府：尊重判決

聯合報 / 記者邱瑞杰林孟潔／連線即時報導

陳姓工程師2016年在基隆市中正區和豐橋，倚靠路旁倒U型鐵欄杆探勘水文時，因欄杆斷裂墜橋死亡。陳妻、2名女兒和父母訴請國家賠償，一審判基隆市政府應賠償2618萬元，二審改判賠2124萬元，最高法院駁回上訴，全案確定。市府今天表示，對這起不幸事件深感遺憾，市府尊重司法判決。

基市府工務處委託中興工程顧問公司進行雨水下水道工程，中興下包商陳姓工程師2016年4月25日到和豐橋探勘橋下水文，倚靠橋上倒U型鐵欄杆往下俯視大排水溝時，鐵欄杆斷裂，造成陳男墜落13.3公尺深的溪中 ，送醫不治。

陳的家屬認為案發地屬市區道路，欄杆為道路附屬設施，目的在防止行人不慎墜落，市府任憑欄杆鏽蝕，毫無支撐力，管理失當，須承擔損害賠償責任。

基市府抗辯，倒Ｕ型欄杆是當地社區建商設置，產權未移交市府，市府也未徵收，不屬公有公共設施。市府設置路側護欄高度都至少1公尺，倒Ｕ型欄杆高約80公分，用途應是供建商放置廣告旗幟。陳男俯視橋下大排水溝時，向前傾重心不穩才翻落，與欄杆是否欠缺管理無因果關係。

基隆地方法院審理時，欄杆設在市府管理的道路，市府發現不足以防止行人墜落即應除去，並重新設置護欄，家屬請求國賠有理，判賠2618萬元。

基市府上訴，台灣高等法院認為，市府2014年底雖在靠近公車站牌30公尺路段裝設C型護欄，避免行人碰觸已破損的倒U型鐵欄杆，但案發路段距此僅16.1公尺，欄杆鏽蝕也沒有維護或設醒目警告標示，應負國賠責任。

二審指出，陳1的名小孩患自閉症等多重身心障礙，妻子照顧孩子期間無法正常工作賺錢，市府應給付扶養費，綜合判斷後判市府應賠償2124萬元；案件上訴，最高法院駁回，全案確定。

市府表示，對於多年前境內發生這起不幸事件，至今仍然深感遺憾。市府尚未收到判決書，但對司法判決結果，市府予以尊重。

陳姓工程師2016年在基隆市和豐橋探勘水文，因鐵欄杆斷裂墜橋死亡。家屬請求國賠，高等法院判賠2124萬元，最高法院駁回上訴確定。圖為現場，倒U型欄杆事後已拆除。圖／聯合報系資料照片
陳姓工程師2016年在基隆市和豐橋探勘水文，因鐵欄杆斷裂墜橋死亡。家屬請求國賠，高等法院判賠2124萬元，最高法院駁回上訴確定。圖為現場，倒U型欄杆事後已拆除。圖／聯合報系資料照片
陳姓工程師2016年在基隆市和豐橋探勘水文，因鐵欄杆斷裂墜橋死亡。家屬請求國賠，高等法院判賠2124萬元，最高法院駁回上訴確定。圖為現場，倒U型欄杆事後已拆除。圖／聯合報系資料照片
陳姓工程師2016年在基隆市和豐橋探勘水文，因鐵欄杆斷裂墜橋死亡。家屬請求國賠，高等法院判賠2124萬元，最高法院駁回上訴確定。圖為現場，倒U型欄杆事後已拆除。圖／聯合報系資料照片

基隆 國賠 司法

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