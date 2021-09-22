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佯Booking.com訛詐女子278萬 少年車手只須賠22.9萬

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

陳姓女子接到詐騙電話，對方佯裝「Booking.com」訂房網站服務人員，謊稱她訂房時扣款設定錯誤，需要依指示操作才能解除；陳女信以為真，匯出278萬餘元至指定帳戶，事後才知被騙。因張姓少年擔任取款車手，陳女向他和雙親求償，宜蘭地方法院判3人連帶賠償22萬9065元，陳女上訴要求再賠她255萬4444元，但台灣高等法院駁回。

陳女2019年6月6日晚間6點多接到詐騙電話，對方自稱是「Booking.com」的服務人員，她聽信對方說詞，以為訂房時出錯，才依指示操作，詎料把戶頭裡的278萬3509元存款都匯出。

警方事後追查，擔任車手的張姓少年當年才15歲、剛從國中畢業，法院諭知交付保護管束，未依少年事件處理法以裁定移送由檢察官偵查刑事犯罪。

陳姓女子認為，張姓少年應該為她所損失的278萬多元和詐騙集團共同負侵權行為賠償責任，提損害賠償訴訟，不過宜蘭地院僅判張和他的雙親連帶賠償22萬9065元。陳女上訴，認為詐騙集團分層合作詐騙她的錢，而張擔任車手、領取集團薪水，就應該全額賠償；因張未成年，他的父母應連帶負責。

高等法院認為，從年齡、智識程度和社會歷練來看，張姓少年是因判斷力不足、思慮不周才誤蹈法網，不能把他的行為和成年人等同來看。卷證資料記載張姓少年共領取22萬9千元，且因每次提領都產生5元手續費，提13次手續費共65元，因此一審認為張應賠償22萬9065元。

高院認為，剩下的255萬4444元部分，沒有證據顯示張姓少年有參與或幫忙，陳姓女子套用刑法「共同正犯」概念，要求張賠償全額的主張不可採，因此維持原判決。本案得上訴。

陳姓女子接到詐騙電話，對方佯裝「Booking.com」訂房網站服務人員，謊稱她訂房時扣款設定錯誤，需要依指示操作才能解除；陳女信以為真，匯出278萬餘元至指定帳戶，事後才知被騙。陳女向擔任車手的張姓少年求償，宜蘭地院判張和雙親連帶賠償22萬9065元，台灣高等法院駁回陳女上訴。記者王宏舜／攝影
陳姓女子接到詐騙電話，對方佯裝「Booking.com」訂房網站服務人員，謊稱她訂房時扣款設定錯誤，需要依指示操作才能解除；陳女信以為真，匯出278萬餘元至指定帳戶，事後才知被騙。陳女向擔任車手的張姓少年求償，宜蘭地院判張和雙親連帶賠償22萬9065元，台灣高等法院駁回陳女上訴。記者王宏舜／攝影

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