蘇偉碩今下午首赴雄檢出庭 支持者聲援「光榮被告」

精神科醫師蘇偉碩透過多場座談會指萊克多巴胺對人體有害，被衛福部認定觸犯食品安全衛生管理法向警方告發，去年12月蘇被警方要求到案說明，案件後來交由高雄地檢署處理，時隔9個月，蘇偉碩今下午4點將到雄檢出庭。今有支持者在網路發起聲援行動，將蘇的案子類比於當年美麗島大審，盼支持者下午3點半至雄檢給予蘇偉碩支持。

據了解，今支持者以「人人都是蘇偉碩」等名號，希望一起加入被蔡政府告發行列，下午台灣環境保護終身成就獎得主洪輝祥，也將頒發「光榮被告」獎章給蘇偉碩，共同反萊豬，挺農民。