車行老闆賣車留下1支車鑰匙 暗中叫人偷車欲變賣

苗栗縣某李姓車行老闆，5年前販賣WISH自小客車給張男，僅交付1支車鑰匙給張，另1支車鑰匙留存持有，至前年將車鑰匙交付給不知情的阿明，佯稱車主積欠他債務，留扣車鑰匙，請阿明牽回該車並變賣，經阿明等人取車後，將車交由烏日區另一車行欲出售，台中地院今天依竊盜罪將李判刑5月，得易科罰金。

法官審酌，李男（45歲）為取得張男的小額欠款，未得張同意，擅自竊取他人車輛為變賣，所為實有不當，斟酌尚未與張男達成和解或賠償損害，及犯後砌詞卸責，予以判刑。

判決書指出，李男是栗縣苑裡鎮某車行負責人，2016年9月29日，出售WISH車款自用小客車予張，並以張的母親陳婦名義登記及將車鑰匙1支交給張，另1支鑰匙留存持有；至2019年8月29日晚間，將車鑰匙交給不知情的阿明，佯稱車主積欠他本人或友人債務，並留扣該車鑰匙1支，請阿明去牽回該車並予以變賣抵償債務。

李男告知阿明該車大概停放位置，並提供另輛車予阿明，由不知情的鄭女駕駛，並搭載不知情的阿明、鄭男（3人涉犯竊盜罪嫌，另經檢察官不起訴處分確定），一同前往中市大雅區張男住處附近，於同月30日凌晨該車停放位置附近，李將車鑰匙轉交給鄭，再由鄭下車步行至該車停放位置，以車鑰匙開啟車門並啟動駛離。