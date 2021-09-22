聽新聞
test
0:00 / 0:00
車行老闆賣車留下1支車鑰匙 暗中叫人偷車欲變賣
苗栗縣某李姓車行老闆，5年前販賣WISH自小客車給張男，僅交付1支車鑰匙給張，另1支車鑰匙留存持有，至前年將車鑰匙交付給不知情的阿明，佯稱車主積欠他債務，留扣車鑰匙，請阿明牽回該車並變賣，經阿明等人取車後，將車交由烏日區另一車行欲出售，台中地院今天依竊盜罪將李判刑5月，得易科罰金。
法官審酌，李男（45歲）為取得張男的小額欠款，未得張同意，擅自竊取他人車輛為變賣，所為實有不當，斟酌尚未與張男達成和解或賠償損害，及犯後砌詞卸責，予以判刑。
判決書指出，李男是栗縣苑裡鎮某車行負責人，2016年9月29日，出售WISH車款自用小客車予張，並以張的母親陳婦名義登記及將車鑰匙1支交給張，另1支鑰匙留存持有；至2019年8月29日晚間，將車鑰匙交給不知情的阿明，佯稱車主積欠他本人或友人債務，並留扣該車鑰匙1支，請阿明去牽回該車並予以變賣抵償債務。
李男告知阿明該車大概停放位置，並提供另輛車予阿明，由不知情的鄭女駕駛，並搭載不知情的阿明、鄭男（3人涉犯竊盜罪嫌，另經檢察官不起訴處分確定），一同前往中市大雅區張男住處附近，於同月30日凌晨該車停放位置附近，李將車鑰匙轉交給鄭，再由鄭下車步行至該車停放位置，以車鑰匙開啟車門並啟動駛離。
鄭與阿明等人同往位於中市烏日區中山路鍾男的車行，阿明告知鍾該車車主欲變賣抵債，想以新台幣 15萬元出售該車，並留置該車於鍾的車行內，鍾再於同年9月8日晚又將車移至位南區保修廠。後來，陳婦發覺車失竊，報警處理，經警方調閱監視器錄影畫面後，方循線查獲。李男否認竊車犯行，法官不探信，予以判刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言