保全營區非法吸金276萬 揚言不借錢要開槍被判3年6月

陸軍航空特戰指揮部歸仁基地2年前爆發劉姓保全以投資二手車為幌子，保證每月獲利7%非法吸金，4年多來吸金276萬多元，計有10名士官兵受害，他還向士兵開口借錢，甚至揚言不從要到營區大門口開槍，台南地院認他犯非法經營銀行業務罪又犯恐嚇取財罪，應執行3年6月徒刑，可上訴。

軍方調查，亞航是與歸仁基地簽約維修的廠商，亞航跟基地租借1個棚廠。因需自負保管責任，所以聘請保全看顧棚廠。劉男在歸仁基地任職時間從2018年1月底開始，直到同年11月中離職，不過他人雖離職，仍透過LINE群組操控歸仁基地的投資事宜。直至劉男失聯，經聯繫追問，才知他已捲款落跑。

台南檢憲調查，劉男在台南機場、南區大同路等處，向士官兵佯稱，參加投資後保證會獲利，且每月可拿回投資金額7％獲利，4年多來，計有黃姓士官等10人投資4萬8千元至70萬元不等金額，以匯款或當面交付，或由不知情黃等人代收轉交，合計吸金276萬3000元。

同時，2019年8月28日晚上9時，劉男以LINE通訊軟體撥打電話給名士兵開口借錢，恫稱如果不願意借錢，就要到營區大門口開槍，並傳送槍枝圖片給對方觀看，令當事人心生畏懼，同意借款1萬元。

台南地院合議庭審理時，劉男坦承犯行。合議庭認為，他非法向被害人收取款項並保證每月獲利本金7％，終至無法返還本金；且不思以正當方法賺取所需，對被害人施以恐嚇而使其交付財物，致心理產生恐懼而蒙受精神上之苦痛，損害社會風氣。