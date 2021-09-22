大馬籍鍾姓女大生命案 犯罪被害補償達200萬

高雄、台南去年10月發生震驚台灣、馬來西亞的馬籍鍾姓女大生遭擄殺命案，鍾女父母跨海提出死亡民事訴訟、死亡刑事訴訟、犯罪被害人補償等3項訴訟及國賠，其中犯罪被害人補償部分，橋頭地檢署已同意補償殯葬費、扶養費及精神慰撫金等，總計200多萬元。

鍾女大生去年10月28日晚間，遭梁育誌用上網學的「上吊結」強行擄走後，勒頸性侵致死，梁犯案後，在台南、高雄等地繞行十多小時，最後將鍾女遺體棄屍在高雄阿蓮大崗山地區，案件經檢警偵辦，去年12月偵結，檢方以強制性交未遂、強盜殺人、強制性交殺人、遺棄屍體4罪嫌起訴梁男，並求處死刑。

鍾女父母委請中華民國律師公會全國聯合會理事長林瑞成律師提出三項訴訟及國賠，要求台灣法務部、法官對梁嫌處以極刑，滿足全馬來西亞人民的期待，並稱，如果台灣不能滿足要求，將不惜一切代價，提出引渡罪犯。

橋檢今表示，馬籍女大生父母符合犯罪被害人保護法遺屬範圍，同意補償鍾女父母殯葬費、扶養費及精神慰撫金等項目，補償案件於今年3月16日收案後，已於4月29日經橋檢犯罪被害人補償審議委員會審議完畢在案，還有待鍾女父母提供資料，以便完成後續程序。