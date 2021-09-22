快訊

BNT首打學生爆不適！桃園大園高中1男學生暈針

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不掃簡訊實聯制還嗆「我弘仁會」男遭起訴公然侮辱

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

北市一名林姓男子今年6月間去超商時，因未掃QR-Code實聯制與店員起衝突，嗆聲：「我弘仁會的」並大罵髒話三字經。台北地檢署認為店員沒心生畏懼，不構成恐嚇罪，日前僅依公然侮辱罪起訴林男，並向法院聲請簡易判決處刑。

檢方調查，今年6月14日下午1時許，林姓男子到北市信義區某超商購物結帳時，因未遵守中央疫情指揮中心的QR-Code實聯制簡訊規定，與店員發生爭執。

店員表示要報警處理，林男便嗆聲：「我弘仁會的，你屁什麼啦，給我小心一點」，接著說：「你要報警喔，報你媽XX毛啦，X你X」。事後，該名店員報警提告林男涉嫌妨害名譽及恐嚇罪。

檢方勘驗監視器畫面，發現林男有嗆聲：「我弘仁會的」，但隨即改稱：「我騙你的啦」，未聽到林男恫稱「你小心一點」。檢方認為，店員對於林男出言恐嚇「你小心一點」過程，前後說法不一。

再者，監視器畫面中店員對林男對話過程神情不見懼色，僅反覆對林說：「然後咧！」因此難認店員有心生畏懼情事，林男涉恐嚇罪嫌不足，僅起訴林男涉公然侮辱罪，並向法院聲請簡易判決處刑。

北市一名林姓男子今年6月間去超商時，因未掃QR-Code實聯制與店員起衝突，嗆聲：「我是弘仁會的」並大罵髒話三字經。台北地檢署日前依公然侮辱罪起訴林男，並向法院聲請簡易判決處刑。圖／本報資料照
北市一名林姓男子今年6月間去超商時，因未掃QR-Code實聯制與店員起衝突，嗆聲：「我是弘仁會的」並大罵髒話三字經。台北地檢署日前依公然侮辱罪起訴林男，並向法院聲請簡易判決處刑。圖／本報資料照

恐嚇 公然侮辱 監視器

延伸閱讀

影／北市聯合海葬拋灑儀式 今年已為51位先行者完成遺願

台北+0！英返台染疫女曾去影城 北市急發852封細胞簡訊

新北公布確診者足跡 北市個案連假曾到板橋大遠百

北市染疫留英女子路過彰化 匡列24人採檢結果出爐

相關新聞

欄杆斷裂害工程師墜橋摔死 基隆市府確定要賠2124萬

陳姓工程師2016年在基隆市和豐橋探勘水文，卻因路旁倒Ｕ型鐵欄杆斷裂而墜橋身亡，陳妻、兩名女兒和父母請求國家賠償，一審判...

大馬籍鍾姓女大生命案 犯罪被害補償達200萬

高雄、台南去年10月發生震驚台灣、馬來西亞的馬籍鍾姓女大生遭擄殺命案，鍾女父母跨海提出死亡民事訴訟、死亡刑事訴訟、犯罪被...

媽媽嘴命案 老闆股東判賠確定

新北市八里雙屍命案凶手、「媽媽嘴」咖啡店女店長謝依涵被判無期徒刑定讞服刑，死者張翠萍的母親對咖啡店老闆呂炳宏及股東陳唐龍...

蘇偉碩今下午首赴雄檢出庭 支持者聲援「光榮被告」

精神科醫師蘇偉碩透過多場座談會指萊克多巴胺對人體有害，被衛福部認定觸犯食品安全衛生管理法向警方告發，去年12月蘇被警方要...

車行老闆賣車留下1支車鑰匙 暗中叫人偷車欲變賣

苗栗縣某李姓車行老闆，5年前販賣WISH自小客車給張男，僅交付1支車鑰匙給張，另1支車鑰匙留存持有，至前年將車鑰匙交付給...

保全營區非法吸金276萬 揚言不借錢要開槍被判3年6月

陸軍航空特戰指揮部歸仁基地2年前爆發劉姓保全以投資二手車為幌子，保證每月獲利7%非法吸金，4年多來吸金276萬多元，計有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。