不掃簡訊實聯制還嗆「我弘仁會」男遭起訴公然侮辱

北市一名林姓男子今年6月間去超商時，因未掃QR-Code實聯制與店員起衝突，嗆聲：「我弘仁會的」並大罵髒話三字經。台北地檢署認為店員沒心生畏懼，不構成恐嚇罪，日前僅依公然侮辱罪起訴林男，並向法院聲請簡易判決處刑。

檢方調查，今年6月14日下午1時許，林姓男子到北市信義區某超商購物結帳時，因未遵守中央疫情指揮中心的QR-Code實聯制簡訊規定，與店員發生爭執。

店員表示要報警處理，林男便嗆聲：「我弘仁會的，你屁什麼啦，給我小心一點」，接著說：「你要報警喔，報你媽XX毛啦，X你X」。事後，該名店員報警提告林男涉嫌妨害名譽及恐嚇罪。

檢方勘驗監視器畫面，發現林男有嗆聲：「我弘仁會的」，但隨即改稱：「我騙你的啦」，未聽到林男恫稱「你小心一點」。檢方認為，店員對於林男出言恐嚇「你小心一點」過程，前後說法不一。