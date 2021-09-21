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約友飲酒卻喝醉亂講話 男遭3友圍毆全被法辦
20歲張姓男子日前與友相約飲酒，卻在深夜喝醉，現場3名友人不滿張男酒後口氣不佳，一言不合就上前毆打張男，導致張男受擦傷；雙方爭吵引來鄰居報警，警方到場時雖爭執已消停，但滋事人員對肢體衝突坦承不諱，警詢後依聚眾鬥毆罪嫌將張男等4人移送台北地檢署偵辦。
警方調查，張男9月16日晚上與數名友人相約台北市大安區飲酒聚會，眾人酒酣耳熟，張男卻酒醉，出言不遜；一行人行經復興南路巷弄時，同行的24歲楊男、31歲吳男及35歲王男不滿張男酒後口氣糟糕，一言不合之下，當場上前圍毆張男，致其受擦傷。
深夜傳出爭吵聲，引來鄰居報警處理，轄區敦化南路派出所警方獲報趕赴現場，到場時雖雙方爭執已消停，警方仍將現場7人帶返警所釐清案情。經員警介入了解，酒醉挨揍的張男及打人的3名男子對於爆發肢體衝突坦承不諱，其餘3名友人則在旁勸阻，警詢後將滋事4人依法送辦。
警方表示，絕不容許街頭鬥毆發生，呼籲民眾遭遇糾紛應理性處置，警方也將持續加強防制各類不法，維護治安平穩。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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