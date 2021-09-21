友人抱抱變了調 台南保全強吻摸胸被判10月

台南市東區某大樓葉姓保全，認識在大樓公司上班女員工，去年7月間趁她找他閒聊，提及想抱她一下，女方不察隨之進入男廁，葉男關門後將她強壓在牆壁上強吻、摸胸，強拉其手摸生殖器，還解開其褲頭後蹲下朝下體吸氣，她當場嚇傻，報警處理，葉男事後不斷傳簡訊致歉，但否認強制猥褻，台南地院認他犯後猶飾詞卸責，判處10月徒刑，可上訴。

葉男辯稱，當天女方要去看表演，所以在下午1時40分就離開大樓，當天他忙著收管理費，收完總共2萬8千多元放在左口袋，然後急著去廁所，當他到廁所準備洗手時，女方不知為何衝過來，右手好像還碰到他口袋，他一緊張才去抓她的手，並碰到其身體，因此才在LINE上向女方道歉。他否認強制猥褻，也沒有親吻或摸女方。

台南地院合議庭審理時，女方證稱，因為在該大樓工作，某日有貨送到公司，他們才交換LINE，案發當日中午前本來是到銀行領錢，後來就去大樓管理室前面跟葉男聊天聊了3至4小時；聊完天對方說要抱她一下，她以為是簡單抱一下，1至2秒就會放開的那種，對方說不太適合在那邊，就跟他去男廁，他就將門關起來將她壓在牆上，貼她貼的很緊，說他控制不住，就親她嘴巴及摸她下面，還把臉貼在她下體外面，將她褲子稍微拉下，但沒有脫掉。

事後，女員工情緒大受影響，「我思考過了，我不會接受你道歉，自己作的事情自己承擔，更何況我那麼相信你，以為真的只是個擁抱，結果卻是性騷擾，誰被做了這事還能原諒對方繼續跟對方作朋友的？！」葉男接續回傳「對不起（搭配圖片「低頭下跪」）」貼圖、「失禮了」。

女員工提告後，葉男到警局製作筆錄後，同日又再度以LINE傳送「對不起對不起對不起無心的請原諒我對不起對不起對不起」、「無心的請惜緣惜福」，並數度撥打語音電話與女方，但未獲接聽。葉的供詞未被法官所接受。