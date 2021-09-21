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連續放假開喝 台南中秋比清明酒駕案件多出一百多件

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

中秋節連假，加上疫情趨緩，民眾和親友餐敘，不少人高興開喝，台南市交通大隊統計，本月16日至21日中午，警方共取締酒後駕車190件，與今年清明節連假，4月2日至5日同為二級警戒時相比較，清明連假酒後駕車取締87件，中秋節酒駕增加103件，明顯增加。

台南市交通大隊代理大隊長陳宇桓說，中秋節酒駕案件較清明節增加，主因是受疫情影響，大家悶太久了，許多人和家人團聚，烤肉吃火鍋，多喝了幾杯。

台南市交通大隊統計，清明節警方共取締酒駕190件，其中酒測值超標，依公共危險罪嫌移送147件。清明連假酒後駕車取締87件，其中酒測值超標，依公共危險罪嫌移送67件。

國內新冠疫情，目前列為二級警戒，餐廳配合防疫規定，民眾可在餐廳內用餐。陳宇桓表示，部分民眾如在家中有飲酒行為，切勿心存僥倖，酒後外出自駕，尤其是在睡前飲酒的民眾，隔日早上外出時更應留意自身體內酒精是否已完全代謝，留意宿醉問題，否則貿然駕車上路很可能會導致觸犯酒駕的法律責任，如果一定必須出門務必指定代駕。

道路交通管理處罰條例第35條規定，當駕駛人酒測值達0.15MG/L（或血液中酒精濃度達0.03）以上，機車罰鍰為1萬5000元至9萬元、汽車罰鍰3萬元至12萬元，且須吊扣駕照1~4年甚至吊銷駕照。

為了保障大家的用路安全，交通大隊提醒民眾，千萬不要疲勞駕駛、不要酒後駕車、防疫千萬不要鬆懈，酒後千萬不要開車上路，保護自己也保護別人。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

中秋節連假不少民眾開喝，台南市交通大隊統計，本月16日至21日中午，警方共取締酒後駕車190件。記者黃宣翰／翻攝
中秋節連假不少民眾開喝，台南市交通大隊統計，本月16日至21日中午，警方共取締酒後駕車190件。記者黃宣翰／翻攝

中秋節 酒駕

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