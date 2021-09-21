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高雄輕熟女被警攔查 酒測超標致歉「燒酒雞酒加太多」

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄30歲劉姓輕熟女騎車沒戴口罩還有安全帽，被警方攔下後精神恍惚，全身散發濃濃酒氣，呼氣酒測值高達每公升0.74毫克；劉一見酒測值超標，秋節連假剛開始就吃上刑責，急著向員警致歉「對不起」、「燒酒雞酒加太多」，全案經警詢後，被依公共危險罪嫌送辦。

中秋假期高雄市警局規畫專案酒駕勤務，以多點式路檢提升見警率及取締酒駕強度；其中餐酒館、酒吧林立的新興分局、苓雅分局，從16日至今，分別查獲12件、6件，人口密集、屬文教區的三民二分局，專案期間也有4件酒駕，轄區單純的鹽埕、鼓山兩分局，酒駕攔查也分別有3件、4件取締件數，宣示執法決心。

劉女19日深夜在友人家聚餐，卻心存僥倖騎車返家，因未戴安全帽、口罩被苓雅分局凱旋路派出所員警攔下，身上散發濃濃酒味，面對警方詢問語無倫次，驚覺酒測值超標後，才急著向員警求饒「對不起」；劉女坦承，因為中秋節連假跑去朋友家聚餐，只是燒酒雞「酒加比較多」，才喝多了。

另名22歲黃姓大學生，昨天晚間和好友出去喝酒，聚餐結束後貪圖方便騎車返回住處，結果因為車燈未開被警方盯上，黃男眼神飄散，警方懷疑喝酒騎車，一經酒測果然超標，每公升酒精含量達.056毫克，當場被上銬依公共危險罪移送，佳節未過吃上酒駕罰單，黃男當場酒醒直呼「以後不敢了」。

警方統計今年1月至今全市交通死亡事故，共有130件造成131人喪命，其中酒駕肇事致死共8件、8人，由於中秋有4天連假，家人團圓歡聚時難免飲酒助興，因此高雄市警局規畫「秋節防制酒駕專案」，從16日傍晚6時許持續至明晚間6時，連續7天針對酒後駕車及危險駕駛執行取締及防制任務。

警方表示，各分局轄區狀況不同，在兼顧防疫下依狀況採多點式路檢，提升見警率和取締酒後駕車強度，雖然秋節連假至今天結束，但22日專案尾端仍會加強執法，強力取締酒駕，呼籲民眾飲酒後不要心存僥倖開車上路。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄市各警分局於中秋節連假期間，針對易酒駕、肇事、違規路段加強執法。圖／讀者提供
高雄市各警分局於中秋節連假期間，針對易酒駕、肇事、違規路段加強執法。圖／讀者提供
高雄劉姓輕熟女騎車沒帶安全帽跟口罩被員警盯上，酒測值超標後急忙向員警致歉「燒酒雞酒加太多」。圖／讀者提供
高雄劉姓輕熟女騎車沒帶安全帽跟口罩被員警盯上，酒測值超標後急忙向員警致歉「燒酒雞酒加太多」。圖／讀者提供
高雄市各警分局於中秋節連假期間，針對易酒駕、肇事、違規路段加強執法。圖／讀者提供
高雄市各警分局於中秋節連假期間，針對易酒駕、肇事、違規路段加強執法。圖／讀者提供

酒駕 連假 酒測

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