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八里雙屍命案 媽媽嘴老闆呂炳宏連帶賠368萬 再審駁回確定

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

2013年「媽媽嘴」咖啡店雙屍案，被害人張翠萍的母親李寶彩提告求償，最高法院判決僱用謝依涵的老闆呂炳宏、陳唐龍和彭元忠3人與謝依涵連帶賠償張母368萬多元。呂等3人提再審遭駁回，又提上訴，最高法院駁回，全案確定。

2013年2月26日、3月2日，八里紅樹林接連出現男、女浮屍，警方確認死者是79歲的陳進福與任教實踐大學的57歲妻子張翠萍。因「媽媽嘴」女店長謝依涵曾「變妝」盜領死者存款，檢警鎖定她涉案。

謝女在26天內4度更改供詞，先供稱她與老闆呂炳宏、咖啡店股東歐石城和友人鍾典峰等人，貪財共謀犯案，後續改口辯稱，陳進福以600萬和1棟房委託她殺妻，與陳有「不倫關係」陳邀她殺妻，最後因「想結婚」才會施展「計中計」殺害陳進福夫妻，脫離掌控。刑事部分，謝依涵經最高法院確定為無期徒刑。

民事求償部分，謝女遭法院判連帶賠償近千萬元定讞，但家屬拿不到錢，被害人張翠萍的母親李寶彩，對雇用謝女的呂炳宏、陳唐龍和彭元忠3人提告求償，應負起連帶賠償責任。

一審法院判呂等3人免賠，但台灣高等法院改判呂等3人未盡監督之責，應連帶賠償368萬多元，經上訴，2017年6月最高法院駁回全案定讞。

呂等3人提再審，主張謝女不是在營業時間殺害死者，沒有張翠萍當晚在店內進食證據，謝女的衣服無血跡反應，若來回紅樹林耗時14分鐘，但證人說謝女晚上9點前離開店內，最多10分鐘，時間上顯然不足行凶。張母的律師主張，刑事判決已認定張翠萍是「逐漸昏迷」在咖啡店營業時間內下藥事實明確，認為原判決無違誤。

再審事由須提出新事證，且須是存在於訴訟程序辯論終結前的證物；高院認為，呂炳宏等3人實測熱可可降溫過程而作成的說明及光碟，屬於再審程序才提出的證物，與規定不符，

另，在之前的訴訟程序審理時，都不爭執「張翠萍是在媽媽嘴咖啡店內遭謝依涵下藥」且安眠藥是逐漸達到嗜睡昏迷，無法推論謝女離開店內才下藥。高院認定再審主張無理，應予駁回。呂等人提出上訴，最高法院駁回全案確定。

媽媽嘴咖啡店前女店長謝依涵（右圖）殺害陳進福、張翠萍老夫妻，張母李寶彩提告求償，最高法院2017年6月判僱用謝依涵的老闆呂炳宏、陳唐龍和彭元忠3人與謝依涵連帶賠償張母368萬多元，全案確定並已部分執行。呂等人提再審，高院駁回，經上訴，最高法院駁回確定。圖／聯合報系資料照
媽媽嘴咖啡店前女店長謝依涵（右圖）殺害陳進福、張翠萍老夫妻，張母李寶彩提告求償，最高法院2017年6月判僱用謝依涵的老闆呂炳宏、陳唐龍和彭元忠3人與謝依涵連帶賠償張母368萬多元，全案確定並已部分執行。呂等人提再審，高院駁回，經上訴，最高法院駁回確定。圖／聯合報系資料照

謝依涵 咖啡

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