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遭鄰居舉發製造噪音 反控對方長期竊聽騷擾人
台南市謝姓男子遭鄰居檢舉，今年5月11日零時起6月30日下午1時在北區住處，陸續不定時以喇叭擴音器及敲擊聲等製造噪音，妨害公眾安寧，遭警方依違反社會秩序維護法罰鍰2000元。謝指與鄰居不睦，曾有多起訴訟，反制鄰居竊聽所致，雖鄰居提供錄音光碟佐證，但無法證明噪音出自於謝宅，台南簡易庭撤銷處分，謝獲判不罰。
謝男否認製造噪音，反控指鄰居聯合使用竊聽設備，長期對其住家、家人及所經營公司員工竊聽騷擾。他說，為了避免鄰居竊聽，從早上7、8點到晚上約11、12點，播放搖滾混合音樂，干擾鄰居進行竊聽，但為避免吵到其他附近鄰居，門窗都會關起來，把音量控制在屋子外面聽不到。
他表示，警方僅憑鄰居提供的影音光碟、聲響發生時間紀錄表及陳述，即認定他有製造噪音行為，但並無其他積極證據證明噪音確源自於他住處、或由他所為，且已致妨害公眾安寧的程度。
台南簡易庭指出，原處分雖以鄰居所提供的影音光碟、聲響發生時間紀錄表為據，認謝男有製造噪音行為。雖然影音光碟確實有錄得敲打等聲響，惟徒有聲響，並無法證明該聲響是由謝男處所傳來，也無法證明該聲響是他所為。法官認證據不足，撤銷原處分，謝獲判不罰。
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