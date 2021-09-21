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職訓師涉採購訓練資材不法 勞動部：配合檢調偵查

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導

有關鏡週刊報導勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署數名職訓師訓練材料採購涉及不法一案，勞動力發展署表示，已要求北分署全力配合檢調機關偵辦，並立即全面清查涉案人等有無行政違失責任，加強控管採購物品使用管理機制。

發展署表示，本案原係北分署於108年依審計部稽核查察104年「數位電子裝置訓練器材一批」等採購案疑義，經北分署行政調查後發現投標廠商疑涉違反政府採購法有關不同投標廠商間之投標文件有重大異常關聯及詐術圍標等罪嫌，故於109年5月主動檢具相關事證移送新北地檢署偵辦。

發展署表示，北分署除積極配合檢調機關依法偵查外，亦已要求涉案職訓師暫停辦理相關採購作業，並另行展開行政調查，針對涉案職訓師歷年材料採購案件全面展開清查，如有發現任何違失不法情事，將立即從嚴從重依法懲處。 

發展署說，發展署為防範訓練場再次發生類似情事，已要求北分署制定相關訓練材料領用作業須知，訂定分批領料、學員簽收及未用材料繳回庫房三大措施，以嚴謹規範材料發放作業。發展署將於近期辦理訓練場採購及庫房管理專案清查實施計畫，以確保職訓師均依採購法相關規定辦理材料採購及庫房管理相關作業。

發展署表示，考量職訓師執行職務，廉潔自持為基本要求，發展署已要求北分署政風室辦理廉政講習，透過講授政府採購、廉政倫理及貪汙治罪條例等課程，強化職訓師法紀觀念，防杜職訓師辦理採購衍生弊端。 

勞動部 新北

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