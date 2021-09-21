他盜國中女同學照片 散播「想怎玩都可」賣淫訊息罰1萬

台中鍾姓男子下載邱姓女友人於社群軟體的照片，標註「開學優惠1S2H只要160元可無套內射、肛交口爆，想怎麼玩都可以」等疑似從事性交易的文字內容，事後又用假帳號將訊息傳給邱女。事後邱女報警，警方循線找到人依法函送，檢察官訊後聲請簡易判決，橋頭地方法院將鍾男依散布文字誹謗罪，處1萬元罰金，全案可上訴。

判決指出，鍾男與邱女為國中同學，且為臉書、IG等社群軟體的好友，去年9月2日下午2時許，下載邱女於IG的個人照片，並在她的照片標註，「開學優惠1S2H只要160元可無套內射、肛交口爆，想怎麼玩都可以。若感覺不錯會多送服務，不多收費。可視訊驗貨」等文字。

鍾男還隨機將上述文字及照片傳送予邱女的臉書好友至少4人，以此方式散佈，因而貶損邱女的人格及社會評價。隨後鍾男又另創假IG帳號，對邱女佯稱友人，還向她詢問照片真實性。

邱女得知此事提起告訴，警方循線找到鍾男，並依臉書對話紀錄，等證述，便函送偵辦，檢察官訊後聲請簡易判決。