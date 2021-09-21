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攔路推銷受害者成團求償 法制局：緊守5點勇敢説不

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導

台中市政府消保官接獲不少消費者投訴，在豐原廟東逛街，被攔路推銷美容商品，開啟「背債人生」法制局長李善植提醒，遇攔路推銷時，要勇敢說不，謹記5個自保要訣「總價有疑問不簽名；心裡有恐懼找警察；保持商品完整性；把握7日猶豫期；不亂簽和解書」。

台中著名的豐原「廟東夜市」，長期出現攔路推銷，搭訕攀談，推銷保養品，消費金額5到30丶40萬元不等。消費者接受話術洗腦，掏卡刷卡，但耍辦理退款卻遭拒絕，還有受害者成立臉書社團，成員近600人，希望順利退款。

市政府消保官接獲不少美容申訴案件，消費者描述，在街頭巷尾被業者無預警攔截，帶進店內強力推銷美容商品，消費者原以為只買1組1萬6800元的商品。豈料，刷卡結帳時，卻拿到20多萬元的簽帳單，向業者反映，業者回應「你答應要買12組，我們有錄影存證」等詞，消費者心生恐懼，只好簽名。日後，向業者主張解約退費時，業者又回應，消費者已拆開商品，無法全額退費。

李善植說，不少美容商品服務業者在大街小巷，各大零售賣場或金融機構前等地，攔截消費者，可能以送口罩或填問卷的方式，吸引消費者進營業處所。營造讓消費者難以拒絕的氛圍，購買多組美容商品，簽下總額20多萬元的信用卡帳單。

李善植提醒消費者，面對這種訪問交易，對有疑問的帳單不隨意簽名外，購買現場務必保持商品完整性，「不拆封、不使用、不分裝」商品。不合意或不需要商品時，雖得購買後7日內，行使消保法19條無條件解約退費的權利，但因需回復原狀，消費者拆封商品數量會影響退費金額。

另提醒消費者不要刷卡簽約日即拆封所有商品，視服務履行需要，用多少，拆多少。

台中市豐原知名廟東夜市是攔路推銷重災區。本報資料照片
台中市豐原知名廟東夜市是攔路推銷重災區。本報資料照片

消保官 警察 口罩

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