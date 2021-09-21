中秋放假開喝 安南警連日來查獲14件酒駕

疫情稍緩適逢中秋佳節，在月圓人團圓之際，小酌幾杯開心，但心存僥倖而酒後駕車是不可取的，台南市警三分局今天統計，中秋連假期間17日至20日，在安南區取締酒後駕車14件，酒測超標依公共危險法辦9件。比較受傷類交通事故發生數，今年的中秋節連假發生20件，與去年同期29件，減少了9件，警方加強執行取締酒駕勤務，降低交通事故發生。

現今社會大眾都支持「酒駕零容忍」，警方為守護中秋連假民眾團聚的天倫之樂，警惕勿因一時僥倖心態成為「酒駕仔」，導致交通事故與發生傷亡，放假前就先與轄內科工區廠商共同辦理外籍移工交通安全暨防制酒後駕車宣導。

交通組並利用臉書社群強化宣導效能，在易酒駕、易肇事的時間、地點規劃執行路檢勤務，嚴正執法，縱使深夜時段也不放鬆，對於酒後駕車、危險駕車、改裝的噪音車輛等違規全力取締，確保市民有安全、安心、安寧的美好中秋節日。

三分局分局長朱信憲說，其中「宿醉」問題千萬不可輕忽，別以為酒後睡上一覺，沒有酒味就沒事了，酒精仍殘留在體內尚未退去，一經酒精濃度檢測，都還可能會超標的!所以應減少用酒量，縱使過夜隔日不要有駕駛行為，才能保障用路人安全。