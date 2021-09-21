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詐領加班費1172元被抓包 台南清潔隊員情堪憫恕獲緩刑

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市環保局安南區清潔隊陳姓隊員去年5月31日休假，中午仍進辦公室刷卡簽到，以道路維護為由申請加班4小時，隨後返家休息，直至時間到了才返回辦公室刷退下班，詐領加班費1172元而被抓包送辦，乖乖繳回加班費，台南地院認他犯利用職務機會詐取財物罪，犯後態度良好且詐領金額僅1172元，情堪憫恕，減輕其刑，處11月徒刑，緩刑2年，褫奪公權1年。

台南市調查處調查，陳男去年5月31日12時49分，前往安南區清潔隊辦公室內刷卡簽到，並在加班申請單上填載日期：「5／31休」、加班內容「道路維護」、加班時間：「起13：00，迄17：00」等內容後，旋即離開辦公室返回住處休息。直至下午4時27分再返回辦公室內刷退下班。

事後經不知情的行政人員形式審查後，製作加班費印領清冊後，再逐層報由不知情之隊長等人核章後核發加班費，詐領加班費1172元。

陳男在警詢、偵訊及審理時均坦承不諱，以及證人及當日錄影蒐證截圖等佐證，合議庭認他犯利用職務上機會詐取財物及使公務員登載不實事項罪，從重以公務員利用職務機會詐取財物罪論處。

合議庭指出，陳對於詐領加班費一事，始終坦承不諱，且所得利益僅1172元，與利用職務上機會詐取大量財物等情形相較，犯罪情節尚屬輕微，分別依貪汙治罪條例等相關規定減刑後，尚需判處1年9月以上，不免過苛，認其犯罪情狀，在客觀上足以引起一般人同情，情節尚堪憫恕，再酌量減輕其刑。

合議庭也認為，陳事後自始至終坦然面對犯行，並迅速繳回所得財物，犯後態度良好，經過此次偵、審科刑教訓，當知警惕，信無再犯之虞，同時給予緩刑2年，以啟自新。

台南市環保局安南區清潔隊陳姓隊員詐領加班費1172元，經台南市調查處移送台南地檢署偵查起訴，台南地院合議庭處11月徒刑，緩刑2年，褫奪公權1年。圖／本報資料照
台南市環保局安南區清潔隊陳姓隊員詐領加班費1172元，經台南市調查處移送台南地檢署偵查起訴，台南地院合議庭處11月徒刑，緩刑2年，褫奪公權1年。圖／本報資料照

加班費 公務員 貪汙

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