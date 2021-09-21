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時速119.2公里開車超速過路口 男撞死行人判2年

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

林姓男子去年6月上午開車行經新竹市區一處路口，卻忽略路口閃爍的黃燈未減速慢行，反以時速119.2公里超速通過，直接撞上正步入行人穿越道的鄭姓路人，導致鄭頭、胸、腹部鈍力損傷、全身多處骨折，最終引發出血性休克合併神經性休克死亡；新竹地院審理終結，將林依過失致死罪判刑2年。

法官認為，林男是領有駕照的成年人，具有一定社會智識經驗，駕車行駛於道路上，對於交通安全一切狀況都要謹慎注意，提高警覺，竟於行經行人穿越道時未依規定讓其優先通行，又嚴重超速，高於速限將近50公里，且觀察車禍現場圖與照片，難以發現有煞車痕跡，顯然過失情節極為嚴重，因此導致鄭姓路人傷重死亡，使其家屬天倫夢碎，蒙受極大悲痛，考量林坦承犯行，願意賠償，但無法與鄭的家屬達成和解，審酌依過失致死罪判刑2年。

法官認為，林竟於行經行人穿越道時未依規定讓其優先通行，又嚴重超速，且觀察車禍現場圖與照片，難以發現有煞車痕跡，顯然過失情節極為嚴重審酌依過失致死罪判刑2年。圖／報系資料照
法官認為，林竟於行經行人穿越道時未依規定讓其優先通行，又嚴重超速，且觀察車禍現場圖與照片，難以發現有煞車痕跡，顯然過失情節極為嚴重審酌依過失致死罪判刑2年。圖／報系資料照

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