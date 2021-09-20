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搭高鐵被查票 男子辱罵恐嚇有刀遭判拘役50日

中央社 / 嘉義市20日電

雲林縣洪姓男子被控去年10月間搭高鐵，因購買經濟艙卻乘坐商務艙位置，經列車長查票，竟恐嚇「我有憂鬱症，不要逼我拿刀」等語，嘉義地院依恐嚇危害安全罪判處拘役50日，可上訴。

嘉義地方法院簡易判決書指出，6旬洪姓男子去10月2日下午在高鐵嘉義站搭乘列車後，因購買經濟艙卻乘坐商務艙位置，經身著制服的高鐵列車長及服勤員稽核票務時，竟對2人辱罵並恫嚇：「X你娘，我有憂鬱症，不要逼我拿刀」等語。

洪男藉此侮辱列車長、服勤員的人格，並以此加害2人生命及身體，導致2人心生畏懼，全案由鐵路警察偵辦。

洪男到案坦承有辱罵列車長、服勤員的事實，並另有當場恐嚇2人的事實，但他辯稱「我覺得每個人都是神經病，我說這些話是要他們不要逼我，我馬上就要下車了」等語。

嘉義地檢署檢察官偵辦後，將洪男依涉及恐嚇危害安全罪嫌起訴。嘉義地方法院法官審理後，審酌被告洪男僅因票務細故即驟然對基於職責前往處理的列車長等人出言恐嚇、侮辱，犯後雖已坦承，但至今未與告訴人達成和解，因此，判處拘役50日，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。

恐嚇 嘉義

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