10歲童踩公園孔蓋摔到骨折 法官認高市府有疏失判賠

高雄10歲國小生前年3月和父母到住家附近的藝術公園玩耍，為了撿球不小心踩到塑膠人孔蓋摔倒，不僅造成右手橈骨骨折，全身還有多處擦傷，生活處處受阻，孩童父母認為高雄市政府未盡養護責任，提出國賠30萬餘元，高雄簡易庭法官認定市府有疏失，但考量小孩未注意到孔蓋也有過失，因此判賠5萬餘元。

判決指出，這名國小生前年3月17日下午5時許，和家人到前鎮區管仲南路與民裕街口的藝術公園打球，後來為了撿球，小孩子不小心踩到抽取水肥使用的塑膠人孔蓋，孔蓋沉陷後，小孩整個人陷入人孔中向前撲倒，家長聽到孩子哭聲，連忙衝到身旁，趕緊送往醫院包紮傷口。

由於重心失衡，小孩為了保護身體用雙手撐住，因此造成右手橈骨遠端骨折，全身還有多處擦傷，雖然治療後無礙，但右手需要長時間復健，造成生活很大不便，還害得10歲孩童身心有陰影。

小孩家長認為人孔蓋可供人踩踏，不應該發生沉陷的意外，認為高雄市政府養工處有疏失，向市府求償醫藥費、精神慰撫金等合計30萬5千餘元未果，因此遞狀提告國賠。

高雄市政府養工處在審理時反駁，認為孩童家長事發後隔天才報案，附近也沒人證明是不是採到人孔蓋摔傷；再者，孔蓋本來就不是可以踩踏的遊戲設施，孔蓋又遠離公園步道範圍，是小朋友自己未注意地板還硬闖，小孩跟家長也要負起過失責任。

高雄簡易庭審理時，法官根據小孩父母提供的照片及診斷證明，認為孔蓋周邊水泥破裂，可能會讓人腳步不穩摔倒，公園是休閒設施，路面缺損明顯不符應具備的狀態跟安全性，而且孔蓋距離不遠，現場卻未設置任何警告設施，已經讓民眾有受危害的疑慮，因此認定養工處存有疏失。