中正台夜巿賣水果婦遭酒駕撞傷 網友集氣盼康復

72歲蔡姓老婦在新竹市中正台夜市賣水果近20年，是新竹人共同的回憶，她單身未婚，與哥哥同住，中秋節前夕蔡婦賣水果時卻不慎遭機車撞傷，導致髖關節斷裂，預計今天動手術，不少民眾關心蔡婦，在臉書社團「新竹爆料公社」祈福，盼她早日康復。

據悉，當時該路口有機車因酒駕發生車禍，過程中機車失控撞進騎樓，才會波及蔡婦，使其受傷，至於事故原因，仍待警方待調查釐清。

文雅里長朱毅說，蔡婦是社區關懷戶，目前與哥哥同住，雖然家中經濟不算富裕，仍每天勤奮推著傳統木推車從住家前往中正台夜市賣水果，這次碰上車禍意外導致髖關節斷裂住院，令人非常心疼，雖然健保有給付置換人工關節，但蔡婦高齡，恐有一段時間無法工作，未來看護與醫藥費都是沉重負擔。

朱毅說，他已經致電給蔡婦，表示手術結束後有需要幫忙的會全力協助，要蔡別擔心好好靜養，至於復健與修養費用，新竹富而有德獅子會前會長林照東表示願意協助。

有網友在「新竹爆料公社」ＰＯ文，指蔡婦17日凌晨遭機車衝撞受傷，疑似骨折傷勢嚴重，恐有一陣子不能賣水果，由於蔡婦無子女幫忙，加上疫情期間醫院不開放非親屬進入探病，希望民眾能幫蔡婦祈福，多多幫忙。