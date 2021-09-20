侵占同事iPad辯「幫充電」 南山人壽員工賠10萬獲緩刑
台中市胡姓男子在今年7月間前往南山公司位於南屯區的大樓教育訓練時，拿走賴姓女同事放在抽屜的平版電腦iPad，意圖侵占，賴女事後報案，並向公司回報，還傳訊到平版內，希望拾獲人聯絡，經公司調閱教育訓練座位表後，查出是胡涉案，胡得知東窗事發，辯稱「幫忙充電」，全案依侵占遺失物罪起訴後，胡與賴女以10萬達成調解，台中地院判罰2000元，緩刑2年。
判決指出，胡姓男子去年7月15日下午5時許，前往公司位於南屯區的大樓4樓接受教育訓練，在教室抽屜內，發現賴姓女子遺留的iPad平版電腦，價值約2.5萬元，萌生歹念，沒有告知現場監考人員、管理人員，私自將該平版電腦帶回潭子區的住處。
賴姓女子事後發現平版電腦忘了拿，返回現場尋找時，已找不到平版電腦，賴女除了在當晚向警方報案、回報公司外，還以手機傳送簡訊到遺失的平版內，傳送「此平板已遺失，麻煩請與我聯絡，謝謝」、「我已經報警，麻煩請與我連繫」等訊息，但胡收到訊息後，都置之不理。
南山人壽的人資部門調閱當時出席紀錄與座位表，發現疑為胡姓男子涉案，因此聯絡胡出面處理。胡得知東窗事發，趕緊將平版帶回公司，歸還給賴姓女子時辯稱，「看到平版沒電了，為了幫同事充電，才把平版拿走」。
全案由檢方依侵占遺失物罪起訴，台中地院審理時認定，該處教室只有員工可以進出，且胡離開時，教室內還有其他管理人員，按照一般狀況，發現有同事遺失物品，應該會交給現場管理人員，或是直接放在原處，等候遺失人返回尋找即可，無需將遺失物拿走，認為胡有將平版電腦據為己有的意圖，認定侵占遺失物犯行明確。
全案審理時，胡姓男子與賴姓女子以10萬元達成調解，也承認犯行，深表悔悟，法院認為胡在經此偵審程序後，已知警惕，無再犯之虞，認為暫不執行為適當，判胡罰2000元，得易服勞役2日，緩刑2年，可上訴。
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