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失業男尾隨女住戶進社區大樓辯找人 法官判他拘役35天

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

楊姓男子被控於去年11月間，利用台南市東區某社區大樓地下室停車場鐵門未關，涉嫌步入地下停車場內，並搭乘電梯上樓，女住戶察覺有異，報警法辦起訴。楊事後供稱失業後到大樓找朋友，但法官認為他無法提供朋友資訊供佐證 ，不採信他供詞，台南地院依楊觸犯侵入住宅罪，判處拘役35天，得易科罰金，案可上訴。

判決說，楊於去年11月7日下午3點25分，駕駛轎車至東區某社區大樓附近停車後，利用大樓地下室停車場鐵門未關機會，徒步沿著車道步入地下停車場，藉著大樓女住戶搭乘電梯上樓，進入電梯內，女住戶察覺有異，通報社區大樓管理委員會，調閱監視器畫面確認楊並非該社區大樓住戶後，報警法辦起訴。

楊在法庭上表示認罪，但供稱，他是要去大樓找朋友，因為疫情關係，他離開原來工作，當時想說要多聽、多看，想說那邊附近大樓有認識的大哥，所以就去找他。

法官認為，楊於警詢、偵查及法審理中，從來未曾供述當天欲尋找「朋友」的姓名、暱稱、住處、或其他足以辨識特該朋友資訊，也不知朋友居住該大樓內何戶，甚至不記得長相，也無法提出任何共同朋友資訊以供佐證，如友人確實有智慧、對楊很重要、能為被告指引人生方向，對其資訊自應多少有些了解，豈會全然不知，與常情明顯違背，認為楊供述為卸責之詞，難以採信。

法官審酌，楊無故侵入他人居住公寓大樓停車場及電梯，妨害他人隱私及居住安寧，楊犯後雖表示認罪，但仍稱是因訪友進入大樓，犯後態度難認良好等情狀，量處拘役35天。

楊姓男子被控涉嫌無故進入台南市東區某大樓，女住戶察覺有異，報警法辦起訴，台南地院依楊觸犯侵入住宅罪，判處拘役35天，得易科罰金。圖／本報資料照片
楊姓男子被控涉嫌無故進入台南市東區某大樓，女住戶察覺有異，報警法辦起訴，台南地院依楊觸犯侵入住宅罪，判處拘役35天，得易科罰金。圖／本報資料照片

停車場 電梯 東區

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