刺大腿鐵棍打 台中暴力團討債逼簽246萬開走2車變賣
台中市吳姓男子等5人在2018年5月間，接受蕭姓男子的委託，協助向姚姓男子討債，吳等人前往姚的車行，以拳打腳踢、持鐵棒毆打、折疊刀刺大腿等方式，將姚毆打成傷，並逼姚簽下兩張面額共246萬本票，還將姚車行內的一輛福特野馬跑車、一輛賓士車開車，以低價買給不知情的汽車修配業者，吳等人事後遭台中地院依傷害、強制罪，分別判刑2月至4月，吳等人認量刑過重上訴，但遭駁回，全案確定。
判決指出，蕭姓男子與姚姓男子因買賣賓士車，而有財物糾紛，蕭為了追討債務，在2018年5月9日凌晨1時許，委由吳姓（34歲）、李姓（38歲）、張姓（27歲）、林姓（36歲）、張姓男子（37歲）等5人，前往姚姓男子在台中市經營的車行討債。
犯案時由吳姓男子在外把風，李姓、張姓男子在場助勢，蕭姓、張姓男子則持鐵棍、拳打腳踢姚姓男子，林姓男子則是持折疊刀刺中姚的大腿，造成姚頭部、手肘、大腿等多處傷勢，姚不堪被打，被迫簽下面額各123萬的本票2張、借款約定書、授權書、汽車委賣合約等，將姚車行內的一輛福特野馬跑車、一輛賓士車作為擔保品，過程中吳等人以手機錄影。
吳等人在姚姓男子簽完本票等書面承諾後，將福特野馬跑車、賓士車開走，並以25萬、19萬的價格，販售給不知情的汽車買賣及修配業者。
姚事後向警方報案，台中市第五警分局循線查獲吳等人到案，全案依傷害、強制等罪，移送台中地檢署偵辦，檢方偵結起訴，並聲請簡易判決處刑，其中林姓男子遭判刑4月、李姓男子判刑3月、2名張姓男子與吳姓男子被判刑2月，都可易科罰金。
吳姓男子等人認為判刑過重、檢方認為量刑過輕而上訴，台中地院審理後，吳等人在偵審期間，都坦承犯行，願意與被害人和解，不過因為被害人要求蕭姓男子出面才願和解而破局，以致未達成調解，不過原審量處刑度，認事用法並無違誤，也無無明顯過重或失輕情事，堪認妥適，無違法或不當之處，駁回吳等人與檢方上訴，全案確定。
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