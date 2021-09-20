莽男不滿公車起步過快 持玩具槍怒指司機吃官司

石姓男子今年6月間在台南市搭乘公車時，被控因不滿陳姓公車司機在他上車後起駛過快，竟涉嫌拿出玩具槍指向陳並出言恐嚇，使陳心生畏懼。警方獲報調查後依違反社會秩序維護法移送台南地院簡易法庭審理，法官裁定石無正當理由，攜帶類似真槍的玩具槍，有危害安全之虞，裁罰8千元，全案可抗告。

裁定書指出，石於今年6月4日下午3點多，在台南市北區西門路3段與公園南路口搭乘公車時，因不滿陳姓公車司機起駛過快，竟拿出玩具槍指向陳，並以言詞恐嚇陳「你自己要小心點」，使陳心生畏懼，石涉嫌妨害自由刑事案件部分，台南地檢署偵辦中，石的行為有危害安全之虞，經警方獲報調查後移送台南地院簡易庭審理。

石坦承拿出前揭玩具槍比了一下，並對被害人說「你自己要小心點」等語，但辯稱，他不知道拿出玩具槍時比向誰，只是開玩笑。

法官認為，石拿出玩具槍指向被害人一事，有公車上行車記錄器畫面翻拍照片2張佐證，即便石主觀上認為他只是在開玩笑，仍無解於他無正當理由，攜帶類似真槍玩具槍責任。