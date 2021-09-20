中秋連假親友相聚餐敘多 台南市警五分局查獲多起酒駕

中秋節月圓人團圓，親朋好友餐敘難免會飲酒助興，但酒後不開車，酒駕零容忍，台南市警五分局中秋連假期間取締酒駕不間斷，一連取締酒後駕車3件，警方今天呼籲民眾不論平日或節慶期日，都應確實遵守酒後不開車的規定，以防制酒駕肇事。

「你臉紅紅的，請下車酒測。」立人派出所員警本月18日深夜11點多，在成功路與國華街口查獲黃姓男子，與高中同學小酌敘舊，黃涉嫌酒後駕駛車輛，遭警方法辦查扣車輛。

立人所員警復19日凌晨1點多，在海安路與正興街口查獲陳姓男子，與公司同事飲酒聚餐，陳涉嫌酒後駕駛車輛觸犯公共危險罪嫌。和緯派出所於19日凌晨3點多，在大興街查獲劉姓男子，與同事聚餐歡飲，酒後駕駛車輛觸犯公共危險罪嫌，警詢後移送南檢法辦。

台南市警五分局長洪頂力表示，警方為維護民眾行的安全，中秋連假期間，針對易發生酒駕時間、路段，以優勢警力執行路檢，尤置重點於夜間，酒駕易嚴重危害民眾行的安全，警方取締酒後駕車不鬆懈，以杜絕憾事發生。 中秋連假，台南市警五分局接連查獲民眾涉嫌酒後駕車，酒測值超標，警詢後依公共危險罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝 中秋連假期間，民眾餐敘增多，台南市警五分局在夜間加強取締酒後駕車。記者黃宣翰／翻攝

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康