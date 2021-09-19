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貧男疫情找不到工作竟搶劫 法官認情堪憫恕減刑

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

新北市一名22歲的陳姓男子稱疫情期間找不到工作，也沒親友可以幫忙，今年6月間，他看到一男子在ATM前補摺，突心生歹念，拿著小刀抵住男子脖子，威脅他交出現金，得手5200元後逃走。新北地方法院審理時，發現陳男確實家境不好，疫情找不到工作，因此予以減刑，依攜帶兇器強盜罪，判處3年7月徒刑，可上訴。

判決指出，陳男因缺錢，今年6月26日清晨，他騎機車行經中和景平路，看到ATM前有一名男子正在補摺，突然心生歹念，拿出隨身攜帶的小刀，從男子後方靠近，將刀子抵在男子脖子上，要求男子提領現金給他。

男子表示沒辦法領錢，伸手碰刀時不慎劃傷破皮，陳男便要求他交出身上現金，男子感到害怕，掏出身上所有現金。陳男拿到5200元後，便騎著機車逃走，將小刀丟進水溝內。

警方獲報後，調閱監視器逮到人。陳男在法院審理時稱，家裡經濟狀況不好，疫情期間又找不到工作，沒有親友可以幫忙，一時失慮才犯案。合議庭調查發現，陳男確實家境不佳，母親入監服刑，唯一的親人舅舅家境也不好，審酌陳男犯後有悔意，也無前科紀錄，雖願意調解，但因被害人無調解意願無法賠償。

合議庭認為陳男情堪憫恕，造成的損害不大，不過，因此將最輕本刑七年以上重罪減為3年7月徒刑，可上訴。

家境貧困的陳姓男子因疫情找不到工作，竟搶劫路人，不過，新北地院審酌陳男所言屬實，且未造成過大的損失，給予減刑，依攜帶兇器強盜罪，判處3年7月徒刑。圖／聯合報系資料照
家境貧困的陳姓男子因疫情找不到工作，竟搶劫路人，不過，新北地院審酌陳男所言屬實，且未造成過大的損失，給予減刑，依攜帶兇器強盜罪，判處3年7月徒刑。圖／聯合報系資料照

疫情 新北 ATM

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