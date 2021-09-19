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老翁散布疫苗會破壞抗體假訊息 北院裁罰1千元

中央社 / 台北19日電

蔡姓老翁5月間在網路上張貼假訊息，指「美國紅十字會說不再接受已經接受疫苗人的捐血，因為疫苗會把身體裡面天然的抗體破壞」，台北地院依違反社維法裁罰1000元。可抗告。

警方指出，75歲蔡姓老翁5月28日在臉書（Facebook）上公開張貼假訊息，指「美國紅十字會說不再接受已經接受疫苗人的捐血，因為疫苗會把身體裡面天然的抗體破壞！你周圍還有人要搶著去接種疫苗嗎？請趕快把真新聞傳給他們啊！」等不實訊息。

台北市中山警分局接獲民眾報案後，比照偵辦重大刑案，組成專案小組偵辦，經抽絲剝繭後，循線查獲蔡男涉案。蔡男供稱，他閱讀網路訊息後，認為有提醒親友必要，才貼在臉書上。

警詢後，全案依違反社會秩序維護法等罪嫌，函送台北地方法院簡易庭裁處。

北院查出，台灣事實查核中心於5月22日即已發布澄清稿，表示相關傳言為錯誤訊息，老翁應可得知相關訊息是謠言。

北院指出，老翁散布此假訊息將使民眾對施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗產生疑慮，確實足以影響公共安寧，裁定處罰鍰新台幣1000元。可抗告。

疫苗 假訊息

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