走私大批槍彈犯逃逸超過25年 獲判免訴

李姓槍砲要犯民國84年與集團自中國走私大批槍彈被查獲，隔年被起訴交保，但李男卻在法院審理期逃逸，因超過25年法定追訴期仍沒被緝捕歸案，最近獲屏東地院免訴判決。

檢方調查，李男84年7月間與胞弟及蔡姓男子等共7人組走私槍械集團，自中國走私霰彈長槍、黑星手槍及子彈至台灣販賣，同年10月間被檢警查獲大批槍彈。

檢方在85年依違反槍砲及懲治走私條例等罪起訴李男等人，李男被交保，卻在法院審理期間屢次傳喚沒有出庭，屏東地院於86年6月30日發布通緝，其餘涉案被告陸續被判刑。

屏東地院指出，李男涉販賣槍彈及私運管制物品進口等罪，86年修正前的法定最高本刑為有期徒刑15年，經發布通緝後，追訴期應為25年，從實施偵查日算起，追訴權時效應至今年6月24日，因至今還沒將李男緝捕歸案，依法諭知免訴判決。