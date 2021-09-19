「百億總裁」莊周文涉賭3億交保 檢抗告高分院駁回：天天都報到

號稱「百億總裁」的新力旺控股集團總裁莊周文，被檢方指控涉嫌經營「GPK線上博奕平台」，牟利達594億元，台中地檢署今年3月初以洗錢防制法等罪將他起訴，法官6月17日裁定以1億2000萬交保，檢察官不服提抗告，法官更裁以2億交保，檢察官再提抗告，二審8月9日裁定發回重審，台中地院8月20日裁定以3億元交保，檢方再提抗告，認為莊有逃亡、串滅證之虞，不過台中高分院認為，莊交保期間，「每天都依規定到派出所報到」，且相關查扣贓證物已保全，本月10日駁回檢方抗告，不得再抗告。

台中地院在今年8月20日裁定新力旺控股集團總裁莊周文以3億元交保，並命莊限制出境、交出護照、每天向轄區派出所報到、不准與同案被告有接觸，莊在一天內湊足保金後，辦理交保，台中地檢署檢察官不服，向台中高分院提出抗告。

台中地檢署檢察官指出，莊到案時身上有30張門號SIM卡、17支手機，顯見莊有積極藏匿、躲避檢警查緝的事實，另外莊具有馬來西亞國家甘斯里、柬埔寨國家勳爵，柬埔寨國家總理顧問、印尼國王冊封的王子殿下等身分，投資遍布東南亞，還在美國投資興櫃太陽能產業、非洲設立銀行，與國外政府關係匪淺。

檢方認為，院方只是單令莊交出本國護照，莊仍有可能持他國護照或以偷渡方式出境，顯不足以擔保其不會逃亡海外，仍有逃亡之虞，而且綜觀我國司法實務過去案例，交出護照並定期至轄區警局報到的被告，仍有多人棄保潛逃等情，即可知悉「重保防逃」並非全然有效，認為有繼續羈押的必要，所以提出抗告。

台中高分院在本月10日審理後裁定，駁回檢方的抗告，理由是全案莊與同案被告、證人都已經檢察官訊問，並具結證述，有一定憑信性的擔保，而且還有數名同案被告，迄今仍羈押禁見，另外涉案的電腦、伺服器也都被檢方查扣在案，無遭湮滅的可能。

台中高分院指出，檢方提到，莊的國外政商關係良好、資產豐富，有棄保潛逃的可能性，不過全案在檢警偵辦期間，莊就有相同的條件，可以非法潛逃出境，何必在落網之後，交付3億的高額保金，再棄保潛逃的理由，台中地院裁定莊的擔保金達3億，對資力有一定負擔，已可對莊產生心理約束力，認為無棄保潛逃的動機。