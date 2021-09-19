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疑因恨他取締致卡拉OK店關門 陣頭賀分局長升遷被押

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導

新竹警察局竹東分局近日舉辦分局長交接典禮，前分局長江建忠調任前一天，竟有地方人士請來蜈蚣陣、佛祖車、醒獅團，在分局前繞行「慶賀」，新竹縣警察局及新竹地檢署強勢作為，拘提1名朱姓主嫌到案，並傳喚、通知8人到案，其中朱男因有串證之虞，檢察官訊後依侮辱公署罪嫌向法院聲請羈押禁見，於今天凌晨獲准，其餘人請回。

警方指出，本月15日下午竹東分局前出現佛祖車、白獅，聲稱要祝賀江建忠調陞，因佛祖車、白獅為送葬用，挑釁意味濃厚，警方當天立即制止並蒐證，事後偵辦此案，17日晚上在橫山鄉找到35歲的朱姓男子。

據了解，朱男先前經營一間小規模的卡拉OK店，但因江建忠任內強制取締，他不堪損失，又碰上疫情衝擊，只能結束營業，因此對江建忠心懷怨恨，得知江建忠16日調任至宜蘭縣三星分局，便分別以1萬5000元、2萬元及2000元共3萬7000元，請來蜈蚣陣、醒獅團及佛祖車前往慶賀。

警方表示，循線找到當天出陣頭、現場錄影的人後，警方通知4人到案、地檢署也傳喚4人，事後請回；由於朱男有串證之虞，警方也懷疑背後另有指使者、藏鏡人，將持續偵辦此案。新竹地檢署也因朱男等人涉有侮辱公署罪嫌，向法院聲押獲准。

新竹縣警察局長吳敬田也強調，不容許任何人挑釁警察的公權力，只要涉及不法絕對強力偵辦，把幕後藏鏡人掃到無所遁形。

竹東分局17日晚上會同刑事局除暴特勤隊等前往橫山鄉抓捕朱姓男子。圖／警方提供
竹東分局17日晚上會同刑事局除暴特勤隊等前往橫山鄉抓捕朱姓男子。圖／警方提供
警方17日晚上在橫山鄉找到35歲的朱姓男子，全案依違反侮辱公署罪移送新竹地檢署偵辦。圖／警方提供
警方17日晚上在橫山鄉找到35歲的朱姓男子，全案依違反侮辱公署罪移送新竹地檢署偵辦。圖／警方提供

新竹 警察 疫情

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