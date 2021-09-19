聽新聞
test
0:00 / 0:00
疑因恨他取締致卡拉OK店關門 陣頭賀分局長升遷被押
新竹縣警察局竹東分局近日舉辦分局長交接典禮，前分局長江建忠調任前一天，竟有地方人士請來蜈蚣陣、佛祖車、醒獅團，在分局前繞行「慶賀」，新竹縣警察局及新竹地檢署強勢作為，拘提1名朱姓主嫌到案，並傳喚、通知8人到案，其中朱男因有串證之虞，檢察官訊後依侮辱公署罪嫌向法院聲請羈押禁見，於今天凌晨獲准，其餘人請回。
警方指出，本月15日下午竹東分局前出現佛祖車、白獅，聲稱要祝賀江建忠調陞，因佛祖車、白獅為送葬用，挑釁意味濃厚，警方當天立即制止並蒐證，事後偵辦此案，17日晚上在橫山鄉找到35歲的朱姓男子。
據了解，朱男先前經營一間小規模的卡拉OK店，但因江建忠任內強制取締，他不堪損失，又碰上疫情衝擊，只能結束營業，因此對江建忠心懷怨恨，得知江建忠16日調任至宜蘭縣三星分局，便分別以1萬5000元、2萬元及2000元共3萬7000元，請來蜈蚣陣、醒獅團及佛祖車前往慶賀。
警方表示，循線找到當天出陣頭、現場錄影的人後，警方通知4人到案、地檢署也傳喚4人，事後請回；由於朱男有串證之虞，警方也懷疑背後另有指使者、藏鏡人，將持續偵辦此案。新竹地檢署也因朱男等人涉有侮辱公署罪嫌，向法院聲押獲准。
新竹縣警察局長吳敬田也強調，不容許任何人挑釁警察的公權力，只要涉及不法絕對強力偵辦，把幕後藏鏡人掃到無所遁形。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言