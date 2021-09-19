男子持開鋒武士刀至便利商店遭撤銷假釋 法官不同調

陳姓男子假釋期間2018年8月被警方查獲持有開鋒武士刀到便利商店，法務部認為漠視公眾安全，基於特別預防考量，去年6月撤銷假釋，陳男不服提起訴訟，法官調查認定陳男出於練習截拳道的思考邏輯，無證據證明有傷害他人目的，查獲前也沒有外顯攻擊他人徵兆，業經刑罰處罰，精神狀況持續治療中，最近判決撤銷法務部撤銷假釋的原處分。

陳男因違反毒品危害防制條例、懲治走私條例案件，判決4年4個月徒刑，刑期2014年11月5日起算，2017年12月假釋出獄，殘刑9個月14天，假釋期間2018年8月購得武士刀後加工開鋒，並攜帶至便利商店，警方攔檢查獲，違反槍砲彈藥刀械管制條例判處3個月徒刑、併科罰金3萬元確定，法務部去年6月撤銷假釋，陳男不服以法務部為對象提起行政訴訟。

法務部依苗栗地檢署提出陳男對社會危害程度、再犯可能性、悛悔情形及假釋後動態、比例原則提供出之具體建議，重行審酌後，認原告假釋期間購買武士刀開鋒後攜帶至公共場所，有危害社會治安情節重大之具體情狀，漠視公眾安全，實無特別可憫之處，犯後又未能提出積極參與精神疾病治療具體成效相關事證，基於特別預防考量，認有維持原處分必要。

法官調查，根據陳男精神鑑定報告，發現陳男因人格特質或偏離邏輯思考，致出於練習截拳道的思考邏輯，而將武士刀開鋒後攜帶至公共場所，惟無任何證據證明有傷害他人目的，查獲前亦無外顯之攻擊他人徵兆，即經警察及時查獲，縱使具體造成社會安全危害、且致目擊或鄰近民眾感到不安，而確屬不當，惟業經刑罰處罰。