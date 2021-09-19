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陣頭舞獅祝賀分局長被羈押禁見 竹檢：有串滅證之虞

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹縣竹東警分局15日的陣頭、舞獅「祝賀」分局長榮陞涉嫌侮辱公署案，朱姓主嫌17日遭檢方專案小組拘提，依侮辱公署罪移送法辦；檢方認為，雖然侮辱公署罪是6個月以下輕罪，但該行為若不嚴辦恐造成模仿效應，因此，法官開羈押庭時檢察官全程蒞庭，依刑事訴訟法114條朱有逃亡串滅證之虞向法官聲請羈押禁見獲准。

刑法140條指出，公務員依法執行職務時，當場侮辱或對依法執行職務公然侮辱者，處6月以下有期徒刑、拘役或3000元以下罰金。

檢方指出，此風不可長，這種行為等同無視公權力公然挑釁，若不予嚴查速辦，日後恐造成模仿效應。侮辱公署罪雖是6個月以下輕罪，但檢方偵訊朱男時，認為他有逃亡、串滅證之虞，有羈押的原因與必要性，因此依刑事訴訟法114條「被告有累犯、有犯罪習慣或逃亡串證之虞」，向法院聲請羈押禁見。

警政署13日發布各縣市警局的調派令，全台共87名高階警官職位調動，於16日辦理交接，竹東警分局前分局長江建忠於16日奉派調任宜蘭縣三星分局長，不料，有地方人士刻意於交接前一日（15日）請來佛祖車、舞獅團及蜈蚣鼓陣等團體，在分局前方繞行「祝賀」，引起社會一片譁然。

有地方人士刻意於交接前一日（15日）請來佛祖車、舞獅團及蜈蚣鼓陣等團體，在分局前方繞行祝賀，引起社會一片譁然。圖／報系資料照
有地方人士刻意於交接前一日（15日）請來佛祖車、舞獅團及蜈蚣鼓陣等團體，在分局前方繞行祝賀，引起社會一片譁然。圖／報系資料照

刑事訴訟 公然侮辱

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