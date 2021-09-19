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影／鎖定淡金、陽金公路車聚熱點 連假取締20件噪音車
北海岸淡金公路和陽金公路是「車聚」熱點，新北市金山警分局和市府環保局中秋連假執行「聯合稽查噪音車」專案勤務，連假前2日深夜時段共取締61件違規案件，其中20件是分貝值超標的噪音車，超速22件、無照駕駛7件。
國內新冠肺炎本士疫情趨緩，中秋連續假期不少民眾計畫出遊。新北市萬里、金山及石門區台2線淡金公路，台2甲線陽金公路是車聚熱點，金山警分局在連假前深夜到凌晨時分，在北海岸石門肉粽及咖啡公園前路段，會同環保局聯合稽查噪音車，強化攔檢取締非法改裝，擾人清夢的噪音車輛。金山交通分隊也在沿線實施機動測速照相，防制交通事故發生。
警方統計，兩次專案取締勤務共取締噪音車20件、超速22件、無照駕駛7件、遮蔽號牌3件、未繫安全帶3件、違法改裝2件、未成年駕駛扣車2台、未戴安全帽1件、號牌逾期1件，全數依法裁處。警方希望藉此勤務，防範中秋連假北海岸車輛超速危險駕車，引發事故。
金山警分局長林詮峰呼籲車主，不要任意改裝車輛製造噪音，改裝排氣管除可依噪音管制法處罰，並可依道路交通管理處罰條例第16、18、43條併罰，最重可處6000元以上，2萬4000元以下罰款。
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