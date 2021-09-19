快訊

陣頭「祝賀」分局長升遷 主嫌慘了...遭羈押禁見

不斷更新／連假國道8大地雷路段 南向建議下午出發

聽新聞
test
0:00 / 0:00

莽男不滿取締未戴口罩竟推擠警察 妨害公務判拘

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

陳姓男子被控於今年8月間，酒後與人發生糾紛大聲囂鬧咆哮，台南市麻豆警分局陳姓所長據報到場處理，見陳未戴口罩上前取締時，陳竟涉嫌以手部、胸口推擠所長，遭員警以妨害公務現行犯逮捕法辦、起訴。台南地院依陳觸犯妨害公務執行罪，累犯，判處拘役50天，得易科罰金，案可上訴。

判決說，陳於今年8月4日晚上11點49分，因酒後與人糾紛大聲囂鬧咆哮，經民眾報警後，麻豆警分局陳姓派出所長場處理時，見陳未戴口罩上前加以取締時，陳心生不滿，對員警大聲咆哮，以手部、胸口推擠陳所長，遭員警以妨害公務現行犯逮捕時，陳又抗拒逮捕而與警員拉扯，並造成陳所長左手臂及左膝擦傷（傷害部分未告訴）。

法官認為，陳所為，犯刑法第135條第1項妨害公務執行罪。陳2019年因酒後駕車公共危險罪，台南地院判處徒刑2月確定，去年3月21日執行完畢出監，執刑完畢5年內再犯此案有期徒刑以上之罪，為累犯，考量此案仍屬酒後無法控制自己行為，認為陳未能記取教訓，對於刑罰反應力薄弱，應依刑法第47條第1項規定加重其刑。

法官審酌，陳於員警依法執行職務時，抗拒、推擠員警，蔑視國家公權力，影響國家公務執行，考量警察受傷程度(並未提出告訴)，坦承犯行等一切情狀，量處其刑。

陳姓男子被控於今年8月間，酒後與人發生糾紛大聲囂鬧咆哮，陳姓派出所長據報到場處理，見陳未戴口罩上前取締時，陳竟涉嫌以手部、胸口推擠所長。台南地院依陳觸犯妨害公務執行罪，判處拘役50天，得易科罰金。本報資料照片
陳姓男子被控於今年8月間，酒後與人發生糾紛大聲囂鬧咆哮，陳姓派出所長據報到場處理，見陳未戴口罩上前取締時，陳竟涉嫌以手部、胸口推擠所長。台南地院依陳觸犯妨害公務執行罪，判處拘役50天，得易科罰金。本報資料照片

妨害公務 口罩 警察

延伸閱讀

要求分配家產未果 台南逆子竟將老母拖出家門被判4月

兒吸笑氣爸大義滅親報警 還搶鋼瓶被警察噴滿臉辣椒水

竊盜犯嚇踩油門逃 警緊抓車門「一個MOVE鑽進車阻止」

站路邊無故被要求盤查 一字「X」...成妨害公務現行犯

相關新聞

莽男不滿取締未戴口罩竟推擠警察 妨害公務判拘

陳姓男子被控於今年8月間，酒後與人發生糾紛大聲囂鬧咆哮，台南市麻豆警分局陳姓所長據報到場處理，見陳未戴口罩上前取締時，陳...

工地福利社負責人當詐騙集團車手頭 判1年10月

何姓男子原本在建築工地經營福利社，加入詐欺集團擔任車手頭，被控涉嫌交付人頭帳戶提款卡及密碼給車手提款，車手再上繳贓款給上...

疏失讓嫌犯落跑3天 警緩起訴

桃園中壢分局逮捕黃姓通緝犯，又發現他涉及毒品案件帶回派出所詢問，所內吳姓員警卻疏於戒護，讓黃有空檔掙脫手銬翻出鐵籠，還爬...

偷香菸不認帳法官調監視器打臉 判決出爐

基隆市黃姓男子，去年12月某日晚間用餐時間，在一家麻辣食堂內，涉嫌竊取蕭男放在桌上1盒香菸，得手後離去，蕭男報警追查。雖...

陳柏廷不起訴確定 八仙塵爆案聲請交付審判遭駁

八仙樂園104年間發生塵爆意外造成重大傷亡，被害人控告時任八仙樂園董事長陳柏廷等11人涉嫌過失致死，案經檢察官不起訴確定...

台66競速觀音段2死3傷 2肇事駕駛有逃亡串證之虞都收押

桃園市觀音區台66線昨深夜發生2死3傷慘重車禍，檢警查出駕駛BMW的洪姓男子疑和另名邱姓男子把車道當賽道「競速」，洪失控...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。