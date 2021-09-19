莽男不滿取締未戴口罩竟推擠警察 妨害公務判拘

陳姓男子被控於今年8月間，酒後與人發生糾紛大聲囂鬧咆哮，台南市麻豆警分局陳姓所長據報到場處理，見陳未戴口罩上前取締時，陳竟涉嫌以手部、胸口推擠所長，遭員警以妨害公務現行犯逮捕法辦、起訴。台南地院依陳觸犯妨害公務執行罪，累犯，判處拘役50天，得易科罰金，案可上訴。

判決說，陳於今年8月4日晚上11點49分，因酒後與人糾紛大聲囂鬧咆哮，經民眾報警後，麻豆警分局陳姓派出所長場處理時，見陳未戴口罩上前加以取締時，陳心生不滿，對員警大聲咆哮，以手部、胸口推擠陳所長，遭員警以妨害公務現行犯逮捕時，陳又抗拒逮捕而與警員拉扯，並造成陳所長左手臂及左膝擦傷（傷害部分未告訴）。

法官認為，陳所為，犯刑法第135條第1項妨害公務執行罪。陳2019年因酒後駕車公共危險罪，台南地院判處徒刑2月確定，去年3月21日執行完畢出監，執刑完畢5年內再犯此案有期徒刑以上之罪，為累犯，考量此案仍屬酒後無法控制自己行為，認為陳未能記取教訓，對於刑罰反應力薄弱，應依刑法第47條第1項規定加重其刑。

法官審酌，陳於員警依法執行職務時，抗拒、推擠員警，蔑視國家公權力，影響國家公務執行，考量警察受傷程度(並未提出告訴)，坦承犯行等一切情狀，量處其刑。