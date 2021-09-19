工地福利社負責人當詐騙集團車手頭 判1年10月

何姓男子原本在建築工地經營福利社，加入詐欺集團擔任車手頭，被控涉嫌交付人頭帳戶提款卡及密碼給車手提款，車手再上繳贓款給上游水房，以輾轉交付方式製造金流斷點，台南地院依詐欺取財罪，判處何徒刑1年10月，全案可上訴。

判決指出，何於2009年4月21日前，參與詐欺集團犯罪組織，並與詐欺集團林姓及連姓男成員（林、連二人分別判處徒刑1年6月、1年4月確定）等人共同詐欺取財。林及連都擔任車手，負責持人頭帳戶提款卡領取詐欺所得款項，何擔任車手頭，負責交付人頭帳戶提款卡與車手、收取車手領取詐欺所得款項並上繳與水房。

何於2009年4月22日，在台中市某處，將人頭帳戶銀行提款卡及密碼交予連，指示連與林搭車至台南，連再於4月23日在台南市某處，將提款卡及密碼交予林。再由林提領潘、宋及嚴姓被害人所有，共31萬7000元現金後，交付給連，連將現金置於汽車車底，以此輾轉交付方式製造金流斷點，掩飾及隱匿詐欺犯罪所得及去向來洗錢。