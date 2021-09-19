竹東警分局前擺陣侮辱公署 朱姓主嫌遭羈押禁見

地方勢力日前請靈獅陣、蜈蚣鼓歡送竹東分局長，引起警局震怒。圖／民眾提供 新竹縣竹東警分局發生陣頭舞獅擺陣誣蔑公署案，新竹檢警展開嚴辦，接連逮捕多名嫌疑人到案，訊後將主嫌朱姓男子依侮辱公署罪嫌向新竹地方法院聲請羈押禁見獲准。

警政署13日發布各縣市警局重要人令，全台87名高階警官進行調整。新竹縣竹東鎮15日有地方人士請來獅團及蜈蚣鼓隊擺陣，在竹東警分局門口，放鞭炮慶祝分局長江建忠調派至宜蘭縣三星分局，挑釁意味十足，警方出動警車鳴笛制止。

新竹地檢署表示，以佛祖車、白獅及蜈蚣陣在竹東警分局前繞行，是無視公權力的囂張挑釁行為，若不嚴查速辦，日後恐造成模仿效應。

新竹地檢署指出，掃黑專責檢察官17日指揮新竹縣政府警察局刑事警察大隊、竹東分局將涉案之朱姓男子拘提到案，隔天再傳喚4名被告到案。

新竹地檢署表示，檢察官訊後認為朱姓男子涉有刑法侮辱公署罪嫌，向新竹地方法院聲請羈押禁見，法官訊問後今天凌晨裁定准押禁見。