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偷香菸不認帳法官調監視器打臉 判決出爐
基隆市黃姓男子，去年12月某日晚間用餐時間，在一家麻辣食堂內，涉嫌竊取蕭男放在桌上1盒香菸，得手後離去，蕭男報警追查。雖然他辯稱不慎撥動，香菸掉入他的保溫袋中，否認竊盜故意。但法官根據監視器還原真相， 發現錄下他故意移動壓住香菸之右手肘，將香菸撥入保溫袋之開口內，隨即離去，依竊盜罪判他拘役10天，可易科罰金，1天1000元折算。日前他上訴，仍被法官駁回。
基隆地院判決書指出，黃男去年12月某日晚用餐時段，在一家麻辣食堂店內，竊取蕭男放置在店內桌的香菸1盒，得手後離去。後經蕭男發現遭竊後報警，員警調取現場監視錄影畫面，經基隆地檢署起訴聲請簡易判決處刑。法官依竊盜罪處拘役10天，可易科罰金。
黃男不服上訴，指當時不慎將被蕭姓害人放在桌上的香菸撥動，導致該香菸掉入保溫袋中，當時也並未及時發現，並無竊盜之故意，且被害人亦認為是一場誤會，並提出被害人簽立之誤會證明書及聲請撤回告訴狀。
但法官指出，根據現場監視畫面影像，黃男望向放置在桌上之香菸，所攜帶之保溫袋背在其身體左側，他四處張望後，以手肘壓住上開香菸，並將該保溫袋放置於其膝蓋上靠近香菸所放置之桌緣處。
黃男將保溫袋之開口處貼近桌緣，並移動壓住香菸之右手肘，將香菸撥入保溫袋之開口內，隨即起身離開現場，可認定是故意竊取無誤，辯稱不小心撥入袋中為卸責之詞。
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