陳柏廷不起訴確定 八仙塵爆案聲請交付審判遭駁

八仙樂園104年間舉行派對時發生粉塵爆炸意外，有百餘人被火焰燒傷，圖為意外發生時，原先眾人狂歡的主舞台搖滾區只剩逃命後留下的衣物鞋子。 聯合報系資料照 八仙樂園104年間發生塵爆意外造成重大傷亡，被害人控告時任八仙樂園董事長陳柏廷等11人涉嫌過失致死，案經檢察官不起訴確定。411名被害人聲請交付審判，士院裁定駁回。

裁定指出，本件事故肇因於色粉使用不當，導致色粉噴入電腦燈，遇燈泡高溫、高熱引發粉塵爆燃；本案中所謂客觀上「應注意」事項與色粉有關，即應注意防止色粉遇高溫引燃的安全事項。

承審合議庭認為，陳柏廷、陳慧穎等4名八仙樂園負責人及主管，工作範圍並未涉及彩色派對的執行事項，對於使用色粉不當而發生的事故，並無注意或監督義務；另2名八仙樂園員工僅負責確保救生員充足等事項，與色粉使用無關。

此外，合議庭認為，瑞博公司周姓登記負責人僅為登記負責人，未參與業務；邱姓、廖姓協力廠商負責搭設舞台與電腦燈，但事故原因是色粉使用不當，與硬體設備無關；周等3人就應注意事項，並無注意義務。

裁定也指出，沈姓、盧姓男子雖持鋼瓶噴灑色粉，但色粉因電腦燈起火屬全球首例，專業火災鑑定人員也無法精確掌握色粉、熱源的關係；依沈男智識是否能預料到將發生閃燃，不無疑問，盧男更是應沈男之邀上台，無法認定沈男、盧男有何過失。

合議庭也認定，八仙樂園依合約提供活動場地，並非彩色派對共同主辦人；即使八仙樂園違規出租場地，但本案的客觀注意義務仍應侷限於色粉使用與管理，與場地安全無關，不能因此認定陳柏廷等人有過失。

合議庭認為，難以認定陳柏廷等11名被告有何過失，而刑法的過失與民法的過失並不相同，被害人聲請交付審判所舉在民事上或有其理由，但在刑事上難以作為認定過失的依據，因此駁回聲請。不得抗告。

全案起於，男子呂忠吉經營的瑞博國際整合行銷有限公司、玩色創意國際有限公司，於民國104年6月27日在八仙樂園「快樂大堡礁」舉辦「彩色派對」，發生粉塵爆炸，造成15人死亡、400多人受傷。

士林地檢署依業務過失致死罪起訴活動負責人呂忠吉，另以犯罪嫌疑不足，處分陳柏廷、時任八仙樂園總經理陳慧穎等人不起訴。

呂忠吉經法院依業務過失致死罪判刑5年定讞，已於108年入監；被害人不滿陳柏廷等11人獲不起訴，案經台灣高等檢察署駁回再議而確定，向士林地方法院聲請交付審判，日前遭裁定駁回。