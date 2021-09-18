遭男客指半套性交易 她駁現場無跡證獲判不罰
台南警方今年8月13日晚間9時在永康區某SPA養生會館臨檢，見陳姓男子自店內走出，上前盤查，他坦承與越南籍女子以1200元從事半套性交易，兩人均被違反社維法各裁罰3000元，然而，女子反控遭誣告，自始否認從事性交易，現場也無擦拭後衛生紙、潤滑油或床單凌亂等跡證，雙方各說各話而鬧上法庭。新市簡易庭認定證據不足，撤銷原處分，判女子不罰。
永康警分局調查，員警8月13日下午9時見陳男自SPA養生會館走出時，向前盤查，他坦承與店內櫃台小姐即越南籍女子從事半套性交易。員警便入內臨檢，當場查獲他與女子約定以1200元，從事半套性交易，因此警方認兩人違反社會秩序維護法，裁處兩人各罰鍰3000元。
然而，女子不服裁罰，向新市簡易庭聲明異議，反控員警當日未在養生館臨檢及當場查獲性交易。她表示，陳男在養生館按摩離開後20分鐘，由3名便衣員警帶回，並對她做不實指控。雙方各說各話，鬧上法庭。
永康警分局提出調查筆錄、指認犯罪嫌疑人紀錄表、檢查紀錄表、現場照片、估價單，及陳男繳納罰鍰收據為證。
然而，新市簡易庭審閱相關事證，且女子自始否認從事性交易行為，現場也無性交易常見的擦拭後衛生紙、潤滑油或床單凌亂等相關跡證可佐。法官認陳男陳述及其繳納罰鍰行為，僅足以認定他個人從事性交易，仍難認為當時交易對象是聲明異議者。
新市簡易庭認為，除陳男在警局陳述、指認及繳納罰鍰收據外，卷內並無其他積極證據足以證明女子有從事半套性交易。認原處分未予詳查，遽予裁罰，女子聲明異議有理由，因此撤銷原處分，判不罰。
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