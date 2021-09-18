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台66競速觀音段2死3傷 2肇事駕駛有逃亡串證之虞都收押
桃園市觀音區台66線昨深夜發生2死3傷慘重車禍，檢警查出駕駛BMW的洪姓男子疑和另名邱姓男子把車道當賽道「競速」，洪失控甩尾撞擊路邊聚集車友釀禍；桃園地院認為，洪、邱涉犯過失致死、妨害公眾往來安全致死等重罪，有逃亡、串證之虞，今裁定2人收押禁見。
桃園地院指出，洪坦承涉有過失致死及妨害公眾往來安全致人於死罪嫌，邱男僅坦承涉有過失傷害罪嫌，否認涉有過失致死及妨害公眾往來安全致人於死罪嫌；法官認為，本件有現場目擊證人之證述、監視器錄影畫面等可佐證，認被告2人涉犯犯罪嫌疑重大。
桃院認為，洪、邱2所涉之妨害公眾往來安全致人於死罪嫌是最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，2人在警詢、偵訊及本院訊問時，對於參與犯行之細節有所歧異，且有避重就輕的情形，且還有多名現場目擊證人未到案具結證述。
法院發現，被告2人對於其等車輛所裝行車紀錄器之記憶卡，於案發後或稱遺失或稱未裝設，有事實足認被告為減輕刑責，可能有湮滅證據或勾串其餘證人之可能性，而有羈押原因。
桃院經權衡國家刑事司法權有效之行使、社會秩序及公共利益、被告人身自由之私益及防禦權受限制之程度，為確保日後偵審程序之進行，認有羈押之必要性，今裁定2人收押禁見。
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