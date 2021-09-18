南投將遴選國民法官備選名單 滿23歲就有機會被選上

「國民法官法」將在2023年上路，為遴選地方法院所需備選國民法官，南投縣將在9月23日下午2時30分，邀請南投地方法院、南投地檢署及南投律師公會等單位共同見證，在縣府民政處進行國民法官進行隨機抽選程序，以選出法院所需人數之備選國民法官初選名冊，送交地方法院進行選任程序。

南投縣民政處長吳燕玲說，國民法官法上路後，年滿23歲，完成義務教育的國民，都有可能被抽選為國民法官，與法官一起坐在法庭上，共同審判，開創司法的新紀元。