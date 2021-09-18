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南投將遴選國民法官備選名單 滿23歲就有機會被選上

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導

國民法官法」將在2023年上路，為遴選地方法院所需備選國民法官，南投縣將在9月23日下午2時30分，邀請南投地方法院、南投地檢署及南投律師公會等單位共同見證，在縣府民政處進行國民法官進行隨機抽選程序，以選出法院所需人數之備選國民法官初選名冊，送交地方法院進行選任程序。

南投縣民政處長吳燕玲說，國民法官法上路後，年滿23歲，完成義務教育的國民，都有可能被抽選為國民法官，與法官一起坐在法庭上，共同審判，開創司法的新紀元。

依國民法官法第12條規定：「年滿23歲，且在地方法院管轄區域內繼續居住四個月以上之中華民國國民，有被選任為國民法官、備位國民法官之資格。」，第17條規定，地方政府以隨機抽選方式選出地方法院所需人數之備選國民法官，造具備選國民法官初選名冊，送交地方法院進行選任程序。

國民法官法即將上路，南投縣政府將隨機遴選國民法官備選名單，年滿23歲民眾有機會坐上法庭席。本報資料照片
國民法官法即將上路，南投縣政府將隨機遴選國民法官備選名單，年滿23歲民眾有機會坐上法庭席。本報資料照片

國民法官 司法 律師

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