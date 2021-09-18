交友軟體正妹誘簽約！台中美容消費糾紛男性投訴占4成

「交友軟體上的正妹，約我到她工作的美容坊陪她過中秋」，台中市法制局提醒民眾收到這類邀約小心這種浪漫約會的背後，能讓正妹獲得20萬美容契約成交機會，而你可能因此開啟分期付款的背債人生。

台中市法制局近3年來發現男性因美容糾紛，包括瘦身美容及一般美容業等，提出申訴的人數日漸增加，2021年1月至8月美容類申訴案件量約158件，男性申訴案件即有70件，占44%，而9成以上的男性消費者都是在「探探」、「緣圈」等交友軟體認識美容業務員。

投訴人都說，他們在業務員邀約下，至美容營業場所試體驗，當日即簽定大額美容商品（服務）契約，同時在業者誘導下拆封大部分高價商品，嗣後要解除契約，業者多主張買商品送服務而退費無門。

台中市李善植呼籲想透過交友軟體結交伴侶的年輕男女，交友與商品（服務）買賣是兩回事，正妹不會因你購買商品（服務）就和你成為男女朋友。

李善植說，簽契約前要確認商品是否符合需求、契約總額是否能夠負擔、日後想終止契約能退費金額多少？是否有載明在契約中？並記住不要在簽約時將商品全部拆封，有爭議可向消保單位提起消費爭議申訴。