小心挨罰！新竹巨城周邊科技執法上路 半個月拍1851件

新竹市警察局在巨城購物中心周邊2處重要路口建置科技執法，9月1日正式執法上路，警方最新統計，執法半個月來偵測成案達1851件，經人工判讀舉發865件，違規態樣包含違停、超速、闖紅燈、違規左轉與迴轉等，平均1天舉發54件，警方呼籲用路人守規也避免荷包失血；另慈雲路多功能科技執法也已在16日上路，同樣提醒民眾注意。

巨城購物中心周邊車流量大，路口交通亂象叢生，增加警方執勤負擔，也危害用路安全，警察局選定在中央路、民權路口，以及中央路、民生路口建置科技執法設備，除了偵測違規停車，還能多功能偵測超速、闖紅燈、未保持路口淨空、未依標誌標線行駛、違規左轉與迴轉等違規行為。

巨城周邊科技執法偵測到車輛違規，會自動偵測並發傳影像至後台，警方統計，1日到16日偵測成案件數1851件，其中違規停車726件約占4成，多功能偵測其他違規態樣共1125件，經判定舉發件數有865件，違規停車248件、其他違規態樣581件，包含違規迴轉、超速、未保持路口淨空等狀況都有，全都製單舉發。

警方說明，偵測到的違規案件都會進一步由人工判讀，會採從寬認定，若臨時停車是因為接送人員上下車逾時，員警會依據實際狀況判定舉發，也強調科技執法非以開罰為目的，希望透過科技設備遏止違規亂象，維持當地交通秩序。

9月除了巨城周邊科技執法上路，警方在好市多、迪卡儂附近的慈雲路與埔頂二路口也建置1套「路口多功能交通違規科技執法」，已經於8月26日完成驗收，宣導期在9月15日結束，9月16日起開始執法。

市警局指出，新竹市慈雲路與埔頂二路是竹科聯外要道之一，車流量大，加上鄰近大型賣場與住宅區，常有車輛未保持路口淨空、違規左轉及迴轉等行為導致車禍頻傳，同樣希望藉由智慧科技儀器輔助交通執法與管理，科技執法取締項目計有超速、闖紅燈、違規迴轉、不依標誌標線號誌指示、未保持路口淨空等5種違規態樣。