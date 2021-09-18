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要求分配家產未果 台南逆子竟將老母拖出家門被判4月

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市林姓保全的父親罹癌住院瀕死，他因需錢花用，今年8月16日上午10時多在住處酒後，再次向母親要求分配財產100萬元遭拒，未料，他要求母親爬行離開家門，但母親不從，竟徒手拉住其手腳，自廚房處將她磨地拖行至住處外馬路對面，致後背、雙手肘、右臀及右大腿等處擦傷，母親不堪兒子逆行提告，台南地院認林犯傷害直系血親尊親屬罪，處4月徒刑，可上訴。

案發後，林男被帶到新營警分局調查，坦承施暴。他的供詞與母親警詢時證述相符，並有柳營奇美醫院受理家庭暴力事件驗傷診斷書、現場照片、監視錄影翻拍照片及成人保護案件通報表等佐證。

台南地院指出，林男是有一定社會歷練成年人，就其父親財產處理問題，4月、7月間已有2次咆哮、毀損，與母親發生衝突，這次又因酒後不滿母親不同意他要求分配財產，未能控制自身情緒，且母親已有相當年紀，竟採肢體衝突的方式解決爭端，自住處拖拉母親至馬路對面，距離非短，致令母親倒地遭拖行而受傷，所為應予非難，量刑不宜過輕。

台南地院審酌，林母所受傷勢不重，及林犯後坦承犯行，態度尚可，及其智識程度及家庭等一切情狀，認他犯傷害直系血親尊親屬罪，量處4月徒刑。

台南地院指出，林男酒後不滿母親不同意他要求分配財產，自住處拖拉母親至馬路對面，距離非短，致令母親倒地遭拖行而受傷，所為應予非難。圖／本報資料照
台南地院指出，林男酒後不滿母親不同意他要求分配財產，自住處拖拉母親至馬路對面，距離非短，致令母親倒地遭拖行而受傷，所為應予非難。圖／本報資料照

家庭暴力 保全

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