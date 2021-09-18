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解封飲酒增 北市交大中秋前夕一晚取締酒駕11件

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導

中秋節連續假期，民眾為慶祝佳節，餐敘活動及過節歡聚機會增加，時有飲酒助興，北市交大中秋節前取締酒駕，昨晚就取締酒後駕車計11件，呼籲民眾不論平日或節慶期日，都應確實遵守酒後不開車的規定，以防制酒駕事故的發生。

北市交大指出，中秋連假前夕針對轄內易發生酒後駕車及易肇事路段規畫取締酒後駕車勤務，統計9月16日當日取締酒後駕車計11件，另取締危險駕車、改裝車輛及無照駕駛等違規計153件。

交大表示，依據道路交通管理處罰條例第35條規定，汽機車駕駛人酒駕罰款，最重可罰12萬元，如果5年內有累犯的情形，將依次加重9萬元，酒駕拒測加重為18萬元，如果5年內有拒測累犯的情形，也依次加重18萬元罰款。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖/北市交通大隊提供
圖/北市交通大隊提供

中秋節 酒駕

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